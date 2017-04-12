Medaş'a Bir Plakette Kırşehir'den Geldi

Kırşehir Belediyesi, yaptığı hizmetlerden dolayı Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. (MEDAŞ)'a plaket verdi.



Kırşehir Belediyesinde düzenlenen törene MEDAŞ adına Genel Müdür Yardımcısı Eyüp Erduran, Yenilenebilir Enerji ve Tesis Kabul Müdürü İlkay Yüksel ve Kırşehir İşletme Sorumlusu Mustafa Çağrı Baysal katıldı.



Tören öncesi kısa bir toplantı düzenlenirken, MEDAŞ Genel Müdür Yardımcısı Erduran, hizmet kalitesini arttırmak için sürekli çalıştıklarını belirtti. Toplantıda MEDAŞ'ın Kırşehir'e yaptığı ve yapacağı çalışmalar üzerinde görüşülüp, fikir alışverişi yapıldı.



Toplantı sonunda Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeçi Kırşehir'e yapılan hizmetlerden dolayı, Erduran'a plaket takdim etti.



Genel müdürlüğü Konya'da bulunan MEDAŞ, Konya, Karaman, Aksaray, Kırşehir, Nevşehir ve Niğde illerinde de elektrik dağıtım hizmeti veriyor. - KONYA