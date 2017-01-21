Meclisteki Kadın Vekillerin Kavgası

CHP Manisa İl Kadın Kolları Başkanı Zühre Karabulut geçtiğimiz gün TBMM'de kadın vekiller arasında yaşanan arbedeyi ve Anayasa değişiklik paketi görüşmelerini değerlendirdi. Karabulut açıklamasında görüntüleri izleyen milyonlarca insanın umudunun ve inancının kırıldığını öne sürerek yeni Anayasaya 'Hayır' dediklerini yineledi.



CHP Manisa İl Kadın Kolları tarafından CHP il binasında basın açıklaması gerçekleştirildi. Toplantıya, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Zühre Karabulut, CHP Şehzadeler İlçe Başkanı Semih Balaban, CHP Yunusemre İlçe Başkanı Kubilay Koç, partililer ve kadın kolları üyeleri katıldı.



Meclisteki Anayasa görüşmelerini günlerdir kaygıyla izlediklerini belirten CHP Manisa İl Kadın Kolları Başkanı Zühre Karabulut, "19 Ocak Perşembe Günü, meclis görüşmeleri esnasında, iktidara mensup bir kadın milletvekili, bu konuda partisinin erkek milletvekillerinden geri kalmadığını göstermiştir. Biz kadınlar, barışı, sevgiyi, hoşgörüyü, adalet duygusunu doğamızdan, yaradılışımızdan alırız. Unutmayın sadece kadın vekilleri değil, meclis çatısı altında bir kez daha demokrasiyi darp ettiniz. Sizleri izleyen milyonlarca insanın yüce Türkiye Büyük Millet Meclisine olan inancını, umudunu zedelediniz" dedi.



Hangi siyasi partiden olursa olsun, kadınların ortak paydasının barış, sevgi ve hoşgörü olması gerektiğini kaydeden Karabulut şunları söyledi:



"Erkek hegemonyasının talimatları ile değil, vicdanınızla, aklınızla adaletinizle hareket edin. Sevgi tohumu ekerseniz huzuru, barışı biçersiniz, şiddet ve kin tohumu ekerseniz savaşı, kaosu, kutuplaşmayı biçersiniz. Meclis çatısı altında izlediğimiz bu tablo, gelecek adına kaygılarımızı artırıyor. Ancak şiddet görüntülerinin yanında gördüğümüz kadın dayanışması bize umutların tükenmediğini bir kez daha gösteriyor. Gelin siz de umudun bir parçası olun, barışın huzurun elinden siz de tutun. Birileri değil, Türkiye kazansın. Demokrasiye darbe vuracak olan bu Anayasaya 'Hayır' diyoruz."



Basın açıklamasına katılan CHP'li üyeler toplantının sonunda mor kağıtlara 'Hayır' yazılı afişlerle Anayasaya değişikliğine 'Hayır' oyu vereceklerini tekrarladı. - MANİSA