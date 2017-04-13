Mecliste 'Hayırdır Gardaş' Tartışması

Adana Büyükşehir Başkanvekili Ramazan Akyürek, "Hayırdır Gardaş" pankartlarının zabıta tarafından toplatıldığına ilişkin iddialara, "Emniyet Müdürlüğü'nün talimatı olmadan siyasi pankartlara, siyasi müdahale etmiyoruz. Trafik müdahaleleri ya da trafiğin işleyişini engelleyecek sakınca oluşursa talimat üzerine pankartları indiriyoruz" dedi.



Büyükşehir Belediye Meclisi'nin nisan ayı dördüncü oturumu bugün Meclis Başkanvekili Murat Cevheribucak'ın başkanlığında gerçekleştirildi.



Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Ulaş Çetinkaya, kentin çeşitli noktalarına asılan "Hayırdır Gardaş" temalı pankartların zabıta tarafından toplatılmasına tepki göstererek, "Palmiyelere, ağaçlara çivi çakan zihniyete karşı o pankartlara elini sürmeyen Büyükşehir Zabıtası bu duruma ne diyor acaba? Bir evet-hayır seçimi var, vatandaşın bir tercihi var, bunların ifadesi için sloganlar üretildi. Burada adaletsizlik görülüyor" dedi.



Milliyetçi Hareket Partili (MHP) Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ramazan Akyürek ise siyasi nedenlerle pankart toplama prensibine sahip olmadıklarını belirterek Çetinkaya'nın iddialarını şöyle yanıtladı:



"Valilik ve emniyetin talimatı olmadan pankartlara müdahale etmiyoruz. Daha önce de evet pankartlarını belediye indiriyor demişlerdi ama bu da emniyetin bilgisi dahilinde, trafiği engellediği içindi. Talimat olmadan hiçbir siyasi pankarta müdahale etmiyoruz. Bütün pankartlarla ilgili prensibimiz var. Siyasi pankartlara Büyükşehir zabıtası dokunmuyor. Trafik müdahaleleri ya da başka nedenlerle işleyişi, trafiği engelleyecek sakınca oluşturursa bu da bize intikal ederse bu nedenle indiriyoruz yoksa siyasi sebeplerle hiçbir müdahalemiz yok."



Konuşmaların ardından 10 gündem maddesi karara bağlandı. - ADANA