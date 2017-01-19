Meclis'teki Kavgada Protezi Çıkan Şafak Pavey Yaşananları Anlattı

Bağımsız milletvekili Aylin Nazlıaka, anayasa değişiklik teklifi görüşmeleri sırasında kendini Meclis kürsüsündeki mikrofanlara kelepçeledi. Uzun süre kürsüden inmeyi reddeden Nazlıaka'ya kadın milletvekilleri müdahale etti.

Müdahale sırasında arbede çıktı. Yaşanan karışıklılıkta Ak partili Gökcen Özdoğan Enç boyun ve belinden yaralanarak hastaneye kaldırldı. HDP'li meclis başkanvekili Pervin Buldan da, kavga sırasında yaralandı ve Meclis revirine kaldırıldı.

PAVEY YAŞADIKLARINI ANLATTI

Nazlıaka'nın kelepçeli eylemi sonrası çıkan arbedede CHP Milletvekili Şafak Pavey'in de protezi çıktı.

Pavey olay sonrası, yaşananları şöyle enlattı:

"Gözleri dönmüş şekilde hepimize saldırdılar. Bu saldırı Anayasa geçtikten sonra bizlere yapacaklarının ayak izlerini gösteriyor. Ben kürsünün oradaydım. AKP Antalya Milletvekili Gökçen Özdoğan Enç önce vurmak istedi. Araya HDP vekili Burcu Çelik Özkan girdi. Onun saçlarını çektiler. Enç, beni itti, yere düştüm. Diğer vekili saçından sürüklediler. Gözleri dönmüş gibi hepimize saldırdılar. Zaten görüntülerde de bunları göreceksiniz."