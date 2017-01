Meclis'teki Kavgada CHP'li Basmacı'nın Kolu Çatladı

TBMM'de Anayasa görüşmeleri sırasında, bağımsız milletvekili Aylin Nazlıaka'nın meclis kürsüsüne elini kelepçelemesi sonrası çıkan kavgada CHP Denizli Milletvekili Melike Basmacı'nın kolu çatladı. Kavgaya müdahale ettiğini, kolunu bir milletvekilinin kıvırdığını ancak kim olduğunu bilmediğini söyleyen Basmacı'nın kolu sargıya alındı. Basmacı, "Kolumdaki çatlak iyileşir ama ülkeme çok üzülüyorum. Gözleri dönmüş. Vicdanlarını, her şeylerini Saray'a teslim etmişler" dedi.



TBMM'de dün yapılan anayasa değişikliği oylamaları sırasında bağımsız Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın elini meclis kürsüsüne kelepçelemesinin ardından ortalık karıştı. Kadın milletvekilleri arasında yaşanan kavgadan, CHP Denizli Milletvekili Melike Basmacı da etkilendi. Kavgaya müdahale etmek isterken, arbede sırasında sol kolunda acı hissettiğini belirten Basmacı sonrasında sağlık kontrolünden geçti. Basmacı'nın çatlak olduğu belirlenen sol kolu sargıya alındı.



Kavgaya müdahale etmek istediğini, bu sırada kolunu bir kişinin kıvırdığını söyleyen Basmacı, "Arbede sırasında ben de oradaydım. O nedenle kolumu incittim. Üstümüze çullandılar, biri kolumu kıvırdı, o sırada kolumdan bir ses geldi. Kimin yaptığını bilmiyorum. Görüntüleri aldık. Kim olduğunu tespit etmeye çalışıyoruz. Kim olduğunu tespit edersek hakkında şikayetçi olacağım" dedi.



'VİCDANLARINI, HERŞEYLERİNİ SARAYA TESLİM ETMİŞLER'



AK Partili milletvekillerinin Cumhurbaşkanlığı sistemiyle ilgili anayasa değişikliğini meclisten geçirmek için her şeyi yaptığını söyleyen Milletvekili Melike Basmacı şöyle konuştu:



"Her ne olursa olsun niyeti bozmuşlar. Bugün anladım ki insanlar da ölse, terör de olsa, ekonomi de bozulsa umurlarında değil, vicdanlarını, her şeylerini saraya teslim etmişler. Niyetleri başkanlığı geçirmek. Halide Edip'in söylediği güzel bir söz vardır. 'Ülkemiz refaha kavuşuncaya kadar bu kubbede yemin ederiz ki bu ülkeyi savunacağız. Vallaha da billaha da bu ülkeyi savunacağız.' Şuna herkes emin olsun kolumuz da çatlasa, alnımız da yarılsa biz buradayız. Benim kolumdaki çatlak geçer ama ülkeme üzülüyorum."



