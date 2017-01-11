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Meclis'teki Kavga Sonrası Kılıçdaroğlu ile Kurtulmuş Görüştü

Meclis'teki Kavga Sonrası Kılıçdaroğlu ile Kurtulmuş Görüştü

Meclis'te 3. maddenin oylanması sırasında AK Parti ve CHP'liler arasında kavga çıktı. Kavganın ardından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş görüştü.

Meclis'teki Kavga Sonrası Kılıçdaroğlu ile Kurtulmuş Görüştü

TBMM Genel Kurulunda anayasa değişiklik teklifi görüşmeleri devam ediyor. 3. maddenin görüşmeleri tamamlandıktan sonra oylamaya geçildi. Oylama esnasında milletvekilleri oylarını kullanmak üzere yerlerinden kalkarak, kabinlere doğru yöneldiler. Bu sırada AK Parti milletvekilleri ile CHP milletvekilleri arasında itişmeler yaşandı. Daha sonra olay büyüyerek yumruklaşmaya varan tartışma çıktı.

KILIÇDAROĞLU İLE KURTULMUŞ GÖRÜŞTÜ

Tartışmanın ardından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş görüştü. Kurtulmuş ve AK Parti Grup Bşk Vek Elitaş, Kılıçdaroğlu ile konuştu. Hararetli görüşmede çok sayıda vekil de yanlarında yer aldı. Görüşmenin içeriği ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

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