Meclis'te Kritik Oylama Sona Erdi

Anayasa değişiklik teklifi 339 oyla kabul edildi.

Meclis'te Kritik Oylama Sona Erdi

Anayasa değişiklik teklifi 339 oyla kabul edildi.

TBMM Genel Kutulu'nda Anayasa değişiklik teklifi genelinin oylaması yapıldı. Oylamaya 488 milletvekili katıldı. Oylama sonucu şu şekilde oluştu; 339 kabul, 142 ret, 5 boş, 2 geçersiz.

Milletvekilleri oylama sırasında ayakta durdular. TBMM Başkanvekili milletvekillerini zaman zaman uyardı. - ANKARA


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