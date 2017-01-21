Anayasa değişiklik teklifi 339 oyla kabul edildi.
TBMM Genel Kutulu'nda Anayasa değişiklik teklifi genelinin oylaması yapıldı. Oylamaya 488 milletvekili katıldı. Oylama sonucu şu şekilde oluştu; 339 kabul, 142 ret, 5 boş, 2 geçersiz.
Milletvekilleri oylama sırasında ayakta durdular. TBMM Başkanvekili milletvekillerini zaman zaman uyardı. - ANKARA
Meclis'te Kritik Oylama Sona Erdi
Anayasa değişiklik teklifi 339 oyla kabul edildi.
Anayasa değişiklik teklifi 339 oyla kabul edildi.
sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads