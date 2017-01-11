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Meclis'te Kavga Çıktı! MHP'li Vekiller Bahçeli'ye Etten Duvar Ördü

Meclis'te Kavga Çıktı! MHP'li Vekiller Bahçeli'ye Etten Duvar Ördü

Anayasa değişiklik teklifinin oylaması sırasında TBMM Genel Kurulu'nda AK Partili ve CHP'li milletvekilleri birbirine girdi. MHP milletvekilleri Bahçeli'yi korumak için etten duvar ördü.

Meclis'te Kavga Çıktı! MHP'li Vekiller Bahçeli'ye Etten Duvar Ördü

TBMM'de anayasa teklifinin 3'üncü maddesinin oylaması sırasında AK Partili ve CHP'li milletvekilleri birbirine girdi. Kavga esnasında MHP milletvekilleri, Bahçeli'nin etrafına adeta etten duvar ördü.

TARTIŞMA YUMRUKLU KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

TBMM Genel Kurulunda anayasa değişiklik teklifi görüşmeleri devam ediyor. 3. maddenin görüşmeleri tamamlandıktan sonra oylamaya geçildi.Oylama esnasında milletvekilleri oylarını kullanmak üzere yerlerinden kalkarak, kabinlere doğru yöneldiler. Bu sırada AK Parti milletvekilleri ile CHP milletvekilleri arasında itişmeler yaşandı. Daha sonra olay büyüyerek yumruklaşmaya varan kavgaya dönüştü.

BAHÇELİ ÖNCE GÜLÜMSEDİ, SONRA YÜZÜNÜ ASTI

Kavga sırasında MHP milletvekilleri Genel Başkan Bahçeli'nin etrafında adeta etten duvar ördü. Bahçeli ve MHP milletvekillerinin kavganın ilk dakikalarında yüzlerinin gülmesi ise objektiflere yansıdı. Ancak kavganın ilerlediğini gören Bahçeli'nin yüzü bir anda düştü.



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