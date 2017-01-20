Meclis'te Kadın Vekiller Saç Saça Birbirlerine Girdi

Ankara Bağımsız Milletvekili Aylin Nazlıaka, TBMM Genel Kurulu'nda kendisini Meclis kürsüsündeki mikrofona kelepçelemesinin ardından gergin anlar yaşandı. AK Parti ile HDP'li kadın milletvekilleri arasındaki tartışma da büyüdü ve arbede çıktı. AK Parti'li Gökçen Özdoğan Enç, HDP milletvekillerine tekme atarken Leyla Birlik ve Burcu Çelik ile saç saça kavgaya girişti. Kargaşada CHP'li Şafak Pavey sırtüstü yere düştü. Kol protezi çıkan Pavey'i yerden partili arkadaşları kaldırdı. Arbedede göğsüne darbe alan HDP'li Başkanvekili Pervin Buldan da rahatsızlandı.Arbede sırasında kameralara da yansıyan AK PArtili Gökçen Özdoğan Enç'in durumu dikkat çekici bulundu. Enç, Anayasa değişiklik teklifinin 8. maddesinin oylamasına sedyeyle getirilirken, Meclis'te muhalefetten tepki gördü. Sosyal medya da Enç'i konuştu.

DÜN AKŞAM NELER YAŞANDI?

Meclis, Anayasa Değişiklik Teklifi'nin ikinci tur oylamasında tarihinde görülmemiş bir eyleme ve kadın milletvekilleri arasında kavgaya sahne oldu. Bağımsız milletvekili Aylin Nazlıaka kendisini kürsüye kelepçeleyerek görüşmeyi kilitledi. 1,5 saatin sonunda kürsüye müdahale eden AK Partili kadın milletvekilleri mikrofonu sökerek eylemi sona erdirdiler.

Kürsüden özellikle MHP milletvekillerine seslenen Nazlıaka, şunları söyledi:

"Yapmayın, oy vermeyin. Lütfen geleceğimizi düşünün, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal'in Meclisi'ne kilit vurdurmayın. MHP milletvekilleri, size sesleniyorum, vicdanınıza sesleniyorum: Çoluğunuzun çocuğunuzun, karınızın yüzüne nasıl bakacaksınız? Atatürk'ün Meclisi'ne kilit vuruluyor, ben de kendimi buraya kilitliyorum."

AK PARTİLİ KADIN VEKİLLER MİKROFONU SÖKMEYE ÇALIŞTI, NAZLIAKA ÇIĞLIK ATTI

Aranın sonuna doğru AK Partili kadınlar aniden Nazlıaka'nın etrafında bir daire oluşturdular ve hızla mikrofonu sökmeye çalıştılar. AK Parti Grup Başkanvekili İlknur İnceöz elinde tornavida ile kelepçeyi çıkarmaya çalıştı. Bu sırada Nazlıaka'nın çığlıkları yükseldi.

AK PARTİLİ ENÇ, HDP'Lİ VEKİLLERE TEKME ATTI

AK Parti ile HDP'li kadın milletvekilleri arasındaki tartışma da büyüdü ve arbede çıktı. AK Parti'li Gökçen Özdoğan Enç, HDP milletvekillerine tekme atarken Leyla Birlik ve Burcu Çelik ile saç saça kavgaya girişti.



CHP'Lİ PAVEY'İN PROTEZİ ÇIKTI

Kargaşada CHP'li Şafak Pavey sırtüstü yere düştü. Kol protezi çıkan Pavey'i yerden partili arkadaşları kaldırdı. Arbedede göğsüne darbe alan HDP'li Başkanvekili Pervin Buldan da rahatsızlandı. Aylin Nazlıaka ise muhalefet kulisine çıkarıldı.



GÖKÇEN ÖZDOĞAN ENÇ HASTANEDE TEDAVİ EDİLDİ

Öte yandan AK Partili kadın milletvekili Gökçen Özdoğan Enç'in de aldığı darbelerden dolayı hastaneye götürüldüğü öğrenildi. Enç'in boynundan ve belinden darbe aldığı öğrenildi. Hastanede tedavisi yapılan Enç, oyunu kullanmak için tekrar Meclis'e geldi. Enç, Başbakan Binali Yıldırım, Bakanlar ve vekillerin 'geçmiş olsun' dileklerini kabul etti.



CHP'LİLER İNANMADI

Tekerlekli sandalyeyle hastaneye kaldırılan AK Parti Antalya Milletvekili Gökçen Özdoğan Enç, sonraki saatlerde oylamaya boyunluk takmış olarak ve tekerlekli sandalyeyle geldi. Enç oyunu atarken CHP sıralarından "Yalan, yalan" diye bağırılınca Bahçekapılı, "Yalan diyeni kınıyorum" dedi. Bunun üzerine CHP'liler, "Yalan, yalan" diye tempo tuttular.



CHP'Lİ PAVEY: GÖZLERİ DÖNMÜŞ GİBİ SALDIRDILAR

Yere düşen ve protez kolu çıkan CHP'li Şafak Pavey ise şu açıklamayı yaptı:

"Gözleri dönmüş şekilde hepimize saldırdılar. Bu saldırı Anayasa geçtikten sonra bizlere yapacaklarının ayak izlerini gösteriyor. Ben kürsünün oradaydım. AK Parti Antalya milletvekili Gökçen Özdoğan Enç önce vurmak istedi. Araya HDP vekili Burcu Çelik Özkan girdi. Onun saçlarını çektiler. Enç, beni itti, yere düştüm. Diğer vekili saçından sürüklediler. Gözleri dönmüş gibi hepimize saldırdılar. Zaten görüntülerde de bunları göreceksiniz."



PERVİN BULDAN HASTANEYE KALDIRILDI

Öte yandan, göğsüne darbe alan HDP'li Pervin Buldan, önce Meclis revirine ardından da Ankara Güven Hastanesi'ne kaldırıldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan HDP'li milletvekilleri, AK Parti Antalya Milletvekili Gökçen Özdoğan Enç'in, Buldan'ın göğsüne vurduğunu belirttiler.