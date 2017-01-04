TÜMÜ
Haberler Search
Meclis'te Haçlı Kılıcı Tartışması! Anında Kaldırıldı

Meclis'te Haçlı Kılıcı Tartışması! Anında Kaldırıldı

TBMM'nin koridorlarındaki korkulukların haçlı kılıcına benzediği iddia edilince muhalefet kulisinde yer alan korkuluklar anında değiştirildi.

Meclis'te Haçlı Kılıcı Tartışması! Anında Kaldırıldı

Habertürk'ten Arif Akdoğan'ın haberine göre, TBMM'de korkuluktaki bir demir süslemenin haç işaretine benzediği iddia edilince muhalefet kulisinin korkulukları düz yapıldı.

ANINDA DEĞİŞTİRİLDİ

FETÖ'nün darbe girişiminin izlerini silmek üzere çalışmaların sürdüğü TBMM'de; tüm odalar, pencereler, dekorlar ve süslemeler simetrik. Onarım sırasında muhalefet kulisinin tavanı iktidar kulisiyle aynı hale getirilirken, yeni konulacak demir korkulukların da iktidar kulisindeki gibi yapılması kararlaştırıldı. Fakat korkuluktaki bir demir süslemenin haç işaretine ve Haçlı kılıcına benzediği iddia edilince muhalefet kulisinin korkulukları düz yapıldı.

Korkulukların önceki hali:

Korkulukların sonraki hali:

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Habertürk Gazetesi, Habertürk.Com, Habertürk, Muhalefet, İktidar, Darbe Girişimi, PDY, FETÖ, TBMM
sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads