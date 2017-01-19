Meclis'te AK Partili Gökcen Özdoğan Enç'e saldırı

Anayasa değişiklik teklifi görüşmeleri sırasında söz almadan kürsüye çıkan ve kendini kürsü mikrofonlarına kelepçeleyen bağımsız milletvekili Aylin Nazlıaka'ya diğer kadın vekiller müdahale etti.

Müdahale sırasında kürsü çevresinde arbede yaşandı. Bazı kadın vekiller birbirlerine saldırdı. Kavga esnasında CHP milletvekili Şafak Pavey'in protezi çıktı. HDP'li Meclis Başkanvekili Pervin Buldan ise göğsüne aldığı yumruk nedeniyle Meclis revirine kaldırıldı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Arbede sırasında en büyük tepki ise AK Partili Gökcen Özdoğan Enç'e yöneldi. Bir önceki kavgada AK Partili Muhammet Balta'nın bacağının ısırılması nedeniyle Meclis'e 'Köpek Giremez' pankartıyla gelen ve bu nedenle CHP ve HDP'lilerin tepkisini çeken Enç, bazı kadın vekillerin toplu olarak saldırısına uğradı.

AK Partili Enç'i aralarına alan HDP ve CHP'li kadın ve rekek vekiller uzun süre Enç'e fiziki saldırıda bulundular. Bu sırada bazı AK Partili vekiller de Enç'e yardıma geldi. Boyun ve belinden yaralanan Enç, Meclis dışına çıkarıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.