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Meclis'te AK Parti ve CHP'li Vekiller Arasında Kavga Çıktı!

Meclis'te AK Parti ve CHP'li Vekiller Arasında Kavga Çıktı!

Anayasa Değişiklik teklifinin 3. maddesinin oylanması sırasında, AK Parti ve CHP'li milletvekilleri arasında kavga çıktı. Meclis'teki arbede nedeniyle ara verilen oylama yeniden yapıldı.

Meclis'te AK Parti ve CHP'li Vekiller Arasında Kavga Çıktı!

TBMM Genel Kurulunda, anayasa değişiklik teklifinin 1. turunda, üçüncü maddenin gizli oylamasının yapıldığı sırada, AK Parti ve ve CHP'li milletvekilleri arasında kavga çıktı.

SANDIK EMANETE ALINDI

Anayasa değişiklik paketinin 3. madde oylamasında kavga çıkması üzerine sandık emanete alındı ve oturuma 10 dakika ara verildi. Aranın ardından 3. maddenin oylaması yeniden yapıldı.


ANAYASA DEĞİŞİKLİK TEKLİFİNİN 3. MADDESİ

Teklifin 3. Maddesi milletvekili seçilme yaşını 18 olarak düzenliyor. Maddeye göre, "Askerlikle ilişiği olanlar" milletvekili seçilemeyecek.

İlgili madde şu şekilde:

"MADDE 3 – 2709 sayılı Kanunun 76 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan "Yirmibeş" ibaresi "Onsekiz" şeklinde, ikinci fıkrasında yer alan "yükümlü olduğu askerlik hizmetini yapmamış olanlar," ibaresi "askerlikle ilişiği olanlar," şeklinde değiştirilmiştir."

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