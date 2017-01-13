Meclis Kürsüsündeki 15 Bin Euro'luk Mikrofon Kayboldu

TBMM Genel Kurulu'ndaki kavgalar sırasında Meclis tarihinde ilk kez kürsü yerinden çıktı. 250 kiloluk kürsü bahçeye taşınıp kar altında tamir edildikten sonra kaynak yapılıp beton dökülerek yerine sabitlendi.

15 BİN EURO'LUK MİKROFON

Habertürk Gazetesi'nden Saliha Çolak'ın haberine göre ise, kürsüdeki iki mikrofondan biri kayıp. Sopa olarak kullanıldığı tahmin edilen 15 bin Euro'luk mikrofonun yerine eski mikrofon takıldı.

Kırılan saksılar kaldırıldı. Çiçekler dünkü birleşim öncesi toplatıldı.