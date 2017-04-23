Meclis'in 97'nci Yıl Dönümü Oturumunda 'Saygı Duruşu' Tartışması (5)

BAHÇELİ: BAYAT İDDİALARIN AKSİNE MECLİS'İMİZİN FONKSİYONEL VE TARİHSEL ALANI KUVVET KAZANMIŞTIR



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, "Türk milleti 16 Nisan'da sandık başına giderek, meşru irade ve seçimiyle hükümet etme sistemini değiştirmiştir. Böylelikle kuvvetler ayrımı netleşmiş, bayat iddia ve ithamların aksine Meclisimizin fonksiyonel ve tarihsel tesir alanı genişlemiş, kuvvet kazanmıştır" dedi.



TBMM Genel Kurulu'nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen özel oturumda konuşan MHP lideri Bahçeli, Meclis'in açıldığı ilk andan itibaren milli irade ve demokrasinin kalpgahı olduğunu, bugün de aynı tarihi vasfını muhafaza edeceğini söyledi. MHP Genel Başkanı Bahçeli, 16 Nisan referandumundan sonra TBMM'nin daha da güçlendiğini vurgulayarak, şunları söyledi:



"Değişen hükümet etme sistemiyle birlikte 23 Nisan 1920 ruhu perçinlenmiş, milli egemenlik pekişmiştir. Hiç kimse kriz çığırtkanlığı yapmamalıdır. Hiç kimse sokaklardan medet ummamalı, karışıklıktan ve dış tazyikli kışkırtmalardan istifadeyi düşünmemeli, bunu aklına dahi getirmemelidir. Türkiye Cumhuriyeti sokakta bulunmadı, sokakta kurulmadı, sokağa da bırakılamayacaktır. Tarih boyunca, varlığımıza diş bileyip göz koyan zalimleri açtıkları nifak ve ateş çukuruna gömen milletimiz, tahriki ve tertibi dışarıdan yapılan sinsi ve alçak operasyonlara elbette teslim olmayacaktır. Türk milleti 16 Nisan'da sandık başına giderek, meşru irade ve seçimiyle hükümet etme sistemini değiştirmiştir. Bu bir milattır, herkes için bağlayıcıdır, hukuk ve demokrasi açısından da mühürdür. Böylelikle kuvvetler ayrımı netleşmiş, bayat iddia ve ithamların aksine Meclisimizin fonksiyonel ve tarihsel tesir alanı genişlemiş, kuvvet kazanmıştır"



Nursima KESKİN / ANKARA,