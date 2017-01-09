Meclis'e Yürümek İsteyen Milletvekilleri ve STK Üyelerine, Polis Müdahale Etti

CHP'li milletvekillerinin de aralarında bulunduğu, STK üyeleri ve avukatlardan oluşan grup, Meclis Dikmen Kapısı önünde anayasa değişiklik teklifine ilişkin görüşmeleri protesto etmek üzere toplanmak isteyince çevik kuvvet ekipleri, gruba biber gazıyla müdahale etti.

Olay sırasında protestocu bir kadına engel olmaya çalışan CHP Altındağ İlçe Başkanı Servet Akman böyle görüntülendi.



ANKARA BAROSU ÜYELERİ, MECLİS'TEN UZAKLAŞTIRILDI

Ankara Baro Başkanı Hakan Canduran ve beraberindekilere polis gaz sıkarak uzaklaştırmaya çalıştı.



MİLLETVEKİLLERİNE POLİS MÜDAHALE ETTİ

CHP'li vekiller Engin Özkoç, Mahmut Tanal, Nefi Kara, Atilla Sertel, İbrahim Özdiş, Murat Emir, Eren Erdem, Necati Yılmaz, Nihat Yeşil, Veli Ağbaba, Sezgin Tanrıkulu, Onursal Adıgüzel ve Ali Şeker'in de aralarında bulunduğu birçok CHP'li vekil de polis müdahalesiyle karşı karşıya kaldı.



CHP'Lİ VEKİLLER YARALANDI

Müdahale sonucu, CHP Ankara milletvekili Necati Yılmaz'ın protez dişinin kırıldığı, diğer vekillerin de çeşitli yerlerinden yaralandıkları öğrenildi. CHP'li Yılmaz, Sözcü'ye yaptığı açıklamada "Polis bütün girişleri abluka altına almıştı. Kademeli barikatlar kurmuştu. Yaklaşık 50 STK'dan vatandaşlar açıklama için gelmişti ancak onları içeriye almadılar. Biz de basın açıklaması yapabilsinler diye dışarıya çıktık. Ancak polis, değil açıklamaya orada durmalarına bile izin vermiyordu. Biz yer açmaya çalıştık o süreçte göğüş göğüse mücadele oldu polisle" dedi. Yılmaz'ın dışında CHP'li vekiller; Orhan Sarıbal, Ali Şeker ve Şener Saruhan'ın da polis müdahalesinde yaralandıkları öğrenildi.







