Meclis Başkanı Kahraman Tebrikleri Kabul Etti
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı İsmail Kahraman tebrikleri kabul etti.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı İsmail Kahraman tebrikleri kabul etti.
TBMM'de 23 Nisan kutlamaları devam ediyor. TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Tören Salonu'nda tebrikleri kabul etti. Kahraman'ın tören salonundaki yerini almasından sonra İstiklal Marşı okundu. Kahraman'ı tebrik edenler arasında Başbakan Binali Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Yüksek Yargı Organları üyeleri, Bakanlar Kurulu üyeleri, Yüksek Öğretim Kurulu Başkanı Yekta Saraç, TBMM Başkanlık Divanı üyeleri, siyasi partilerin genel başkan yardımcıları ve genel sekreterleri, eski Meclis Başkanları, milletvekilleri bulundu.
Kahraman, tebrikleri kabulünden sonra yaptığı açıklamada şunlar kaydedildi:
"Bayramımız kutlu olsun. Nice bayramlara erişelim inşallah. Devlet, 'evet' millet olarak nice güzel günlere kavuşalım. Sağlık, afiyet diliyorum. Bugünlere gelmemizde emeği olanlara rahmet, minnetle anıyorum. Bundan sonraki çalışmalarımızda elimizden geleni yapacağız."
Halkların Demokratik partisi temsilcileri tebrik törenine katılmadı.
(Ahmet Umur Öztürk / İHA)