Meclis Başkanı Kahraman, TBMM'de Yapılan Restorasyonla İlgili Konuştu
TBMM Başkanı İsmail Kahraman, "57 sene olmuş. Eskiyor, pencereleri beni bırak diyor.
TBMM Başkanı İsmail Kahraman, "57 sene olmuş. Eskiyor, pencereleri beni bırak diyor. Kanatlar, merdivenler ötüyor. Mecburuz" dedi.
Kahraman, TBMM'deki restorasyona ilişkin konuştu. Kahraman, Meclis'in 1960 yılında hizmete girdiğini hatırlatarak, "57 sene olmuş. Eskiyor, pencereleri beni bırak diyor. Kanatlar, merdivenler ötüyor. Mecburuz" dedi. - ANKARA