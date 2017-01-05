TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın genel sağlık durumunun iyiye gittiği bildirildi.
Güven Hastanesi'nden, bir süredir tedavisine devam edilen TBMM Başkanı Kahraman'ın sağlık durumuna ilişkin yazılı açıklama yapıldı.
Kahraman'ın ameliyat sonrasında takibinin normal serviste devam ettiği belirtilen açıklamada, Meclis Başkanı'nın genel sağlık durumunun iyiye gittiği aktarıldı.
Açıklamada, Kahraman'ın sağlığı açısından ziyaretçi kabul edilmediği vurgulandı.
Meclis Başkanı Kahraman'ın Sağlık Durumu
TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın genel sağlık durumunun iyiye gittiği bildirildi.
TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın genel sağlık durumunun iyiye gittiği bildirildi.
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