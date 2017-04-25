Meclis Başkanı Kahraman'dan Akpm'ye Sert Tepki

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı İsmail Kahraman, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinin (AKPM) Türkiye'yi siyasi denetime alma kararını kınadı.



Kararın, Türkiye ile AKPM arasındaki ilişkilerin gözden geçirilmesini gerektirecek bir gelişme olduğunu belirten Kahraman, "Alelacele adeta darbe girişiminin başarısız olmasına üzüldüklerini ortaya koyan bir şekilde ve yine adeta referandumda çıkan halkın 'evet' oyuna tepki verircesine alınan bu karar, AKPM tarihinde kara bir leke olarak daima hatırlanacaktır" dedi.



TBMM Başkanı İsmail Kahraman, AKPM'nin Türkiye'yi siyasi denetime alma kararına ilişkin basın açıklaması yayımladı. Açıklamasında, AKPM'nin bugün aldığı Türkiye'yi siyasi denetim sürecine geri döndürme kararını şiddetle kınadığını belirten Kahraman, "Hiçbir şekilde ülkemiz gerçekleri ile bağdaşmayan; yanlı, yanlış ve dostça olmayan bir yaklaşım üzerine kaleme alınan ve adeta terör örgütlerine kol kanat geren bu kararın AKPM adına da bir utanç vesikası olarak kalacağını ifade etmek isterim. AKPM'nin aldığı bu kararın arkasında; Türkiye düşmanı, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile PKK yandaşı ve yanlısı üyelerin ve devletlerin ülkemiz aleyhindeki yalanları ve tezviratları yatmaktadır. AKPM, kendi gündem ve kararlarının terör yanlısı gruplar tarafından esir alınmasına müsaade ederek, varoluş gayesini sorgulanır hale getirmiştir. Bu kararın Avrupa'da artan Türk, yabancı ve İslam düşmanlığından bağımsız değerlendirmek mümkün değildir" diye konuştu.



"ADETA DARBE GİRİŞİMİNİN BAŞARISIZ OLMASINA ÜZÜLDÜKLERİNİ ORTAYA KOYAN BİR ŞEKİLDE ALINMIŞ BİR KARAR"



Türkiye hakkında dört senedir olağan bir denetim sonrası diyalog raporu dahi yazılmadığını hatırlatan Kahraman, "Alelacele adeta darbe girişiminin başarısız olmasına üzüldüklerini ortaya koyan bir şekilde ve yine adeta referandumda çıkan halkın 'evet' oyuna tepki verircesine alınan Türkiye'nin siyasi denetime düşürülmesi kararı, AKPM tarihinde kara bir leke olarak daima hatırlanacaktır. Bugün gerçekleştirilen görüşmeler göstermiştir ki, ülkemizde 15 Temmuz darbe girişimini gerçekleştiren FETÖ, Avrupalı siyasetçiler tarafından himaye edilmektedir. Bunun da ötesinde bu karar, FETÖ ve PKK gibi eli kanlı terör örgütlerine güç verir niteliktedir ve kanlı terör örgütlerinin terörist faaliyetlerine destek vermek anlamına gelmektedir. Hiçbir teamüle sığmayan ve tamamen siyasi saiklerle alınan bu karar; demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğünün en büyük muhafızı olduğunu iddia eden AKPM'nin bir oyuncak haline getirildiğinin en büyük ispatıdır. Bu karar ile Avrupa tarafından idealleştirilen 'yüce' değerlerin sorumsuzca araçsallaştırıldığını hep birlikte üzülerek izliyoruz" değerlendirmelerinde bulundu.



"BU SİYASİ KARAR TÜRKİYE İLE AKPM ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİNİ GEREKTİRECEK BİR GELİŞMEDİR"



AKPM'nin içinde bulunduğu açmazlar ve karşı karşıya olduğu itibar kaybı tehlikesini AKPM Başkanı Pedro Agramunt'a daha önce yaptığı görüştürmelerde ve kaleme aldığı mektuplarda dile getirdiğini kaydeden Kahraman, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:



"Maalesef uyarılarımızın dikkate alınmadığını müşahede ediyorum. Darbe girişiminden sonra Avrupa Konseyi ile Türkiye arasında hem siyasi hem de teknik olarak en üst düzeylerde gerçekleştirilen karşılıklı bir diyalog varken, bu siyasi karar Türkiye ile AKPM arasındaki ilişkilerin gözden geçirilmesini gerektirecek bir gelişme mahiyetindedir. Bu münasebetle bir kez daha ifade etmek istiyorum ki AKPM'nin bu haksız, siyasi ve yanlı kararına rağmen, Türkiye, demokratik standartlara, insan haklarına ve bu alandaki uluslararası yükümlülüklerine bağlılığından ödün vermeden vatandaşlarının hak ve özgürlüklerini geliştirme konusundaki kararlığını sürdürecektir."