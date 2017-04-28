Mebs Okulundaki Darbe Girişimi Davası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Muhabere Elektronik Bilgi Sistemleri (MEBS) Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında görevli 26 sanığın yargılandığı davada, mahkeme sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi. 17. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar ve avukatları ile sanık yakınları katıldı.



Duruşmada, aralarında MEBS Okul eski Komutanı Önder Açıkalın'ın da bulunduğu tanıklar dinlendi.



Tanık beyanlarının ardından mütalaada bulanan Cumhuriyet Savcısı Aytekin Cenikli, tanık beyanları, ByLock kayıtları ve atılı suçun niteliği göz önünde bulundurularak sanıkların tutukluluk hallerinin devamın karar verilmesini talep etti.



Mahkeme, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 19-20 Temmuz tarihine erteledi.



İddianame



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçları Soruşturma Bürosu savcılarından Velihattin Eldemir tarafından hazırlanan iddianamede, Kara Kuvvetleri Komutanlığı MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı eski personeli sanıklar hakkında üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.



İddianamede sanıklardan Okan Bakaç'ın, darbe teşebbüsünden birkaç gün önce, 186 astsubay kursiyerin haberleşmek için kurdukları "Emir Komuta Zinciri" adlı WhatsApp grubundan "Ankara genelinde kim kiminle kalıyor, özel aracı olanlar bilgilerini göndersin, bu bilgiler tabur komutanı olan kurmay yarbay Metin Bilgici tarafından isteniyor." mesajı gönderdiği bildirildi.



Sanıklar, "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek", "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" ile suçlanıyor.