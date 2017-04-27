Mebs Okulundaki Darbe Girişimi Davası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Muhabere Elektronik Bilgi Sistemleri (MEBS) Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında görevli 26 sanığın yargılanmasına devam edildi.



Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar ve avukatları ile sanık yakınları katıldı.





Sanıklardan Burak Can Keskin, 7 aylık kursiyer olduğunu ve yaklaşık 9 aydır tutuklu olduğunu belirterek, "Severek ve isteyerek girdiğim TSK'da görevime başlamadan bu işle karşı karşıya geldim. Ne benim ne de ailemin FETÖ ile en ufak bir bağlantısı yoktur." dedi.



Darbe girişimi gecesi kurstan bir arkadaşının kendisini aradığını ve içtima alınacağı için komutanlığa gitmesi gerektiğini söylediğini öne süren Keskin, beraatını talep etti.



Sanık Emrullah Kaçmaz da hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, terör saldırısı olacağı gerekçesiyle kışlaya çağrıldıkları için hiçbir şüpheye kapılmadığını söyledi.



Kaçmaz, "Sivil araçlarla kışladan ayrıldığımız sırada yoldan geçen vatandaşların desteklerini gördük. Yolda radyoyu açtığımızda Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamalarını dinledik. Oyunun içinde olduğumuzu anladık ve dönüş yaptık. Son sözüm, ben ve arkadaşlarım kesinlikle vatan haini değiliz. Tahliyemi ve beraatımı istiyorum." ifadelerini kullandı.



Sanıklardan Hami Keskin de 15 Temmuz gecesi yorgun olduğu için misafirhanede uyuduğu sırada, bölük astsubayının yatakhaneye gelerek orada bulunanlara kamuflajlarını giymeleri talimatını verdiğini öne sürdü.





Darbe girişimi sırasında tuhaf olaylar olduğunun farkına vardığını ileri süren Keskin, "Tuhaflık vardı, kışladan çıkarken sivil araçla çıkmamızı söylediler. Ben de komutana neden askeri araçla değil de sivil araçlarla gittiğimizi sorduğumda bana, 'Emri sorgulama, sana ne deniliyorsa onu yap.' dedi. Hayatımın hiçbir döneminde FETÖ'nün okulu, dershanesi, bankası, gazetesi, dergisiyle ne benim ne de ailemin bir bağlantısı olmamıştır. Suçsuzum, tahliyemi ve beraatımı istiyorum." diye konuştu.



Sanık Mehmet Aytaç da savunmasında, "Tutukluluk sürecimde hayatımdaki en büyük acıyı yaşadım. Babam, GATA'da kanser tedavisi görürken, tutukluluğumun ikinci ayında hayatını kaybetti. Ben kimsenin yönlendirmesiyle asker olmadım. Asker olurken söylediğim yeminime hep sadık kaldım. Hele FETÖ gibi hain bir örgütün talimatını alacak kadar basit değilim. Beraatımı talep ediyorum." dedi.



Sanıklardan Harun Durmuş ise darbe girişimi gecesi tabur komutanının kendisini arayarak, özel aracıyla içtima için kışlaya çağırdığını öne sürdü.



Darbe girişimini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarıyla öğrendiğini belirten Durmuş, "Kışladan çıkarken komutanımıza askeri araçla daha hızlı gideceğimizi, neden sivil araçla gittiğimizi sorduğumda bana, 'Kesin sesinizi, terör saldırısından bahsediyorum, siz emri sorguluyorsunuz. Şu andan itibaren emri sorgulayan vatan hainliğiyle yargılanır' dedi. Benim darbe girişimiyle hiçbir alakam yok, tahliyemi ve beraatımı istiyorum." ifadelerini kullandı.



Savunmasını yapan diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmeyerek, tahliye ve beraat talebinde bulundular.



Duruşmaya yarın tanık ifadelerinin alınmasıyla devam edilecek.



İddianame



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçları Soruşturma Bürosu savcılarından Velihattin Eldemir tarafından hazırlanan iddianamede, Kara Kuvvetleri Komutanlığı MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı eski personeli sanıklar hakkında üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.



İddianamede, sanıklardan Okan Bakaç'ın, darbe teşebbüsünden birkaç gün önce, 186 astsubay kursiyerin, haberleşmek için kurdukları "Emir Komuta Zinciri" adlı WhatsApp grubundan "Ankara genelinde kim kiminle kalıyor, özel aracı olanlar bilgilerini göndersin, bu bilgiler tabur komutanı olan Kurmay Yarbay Metin Bilgici tarafından isteniyor." mesajı gönderdiği bildirildi.



Sanıklar, "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek", "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" ile suçlanıyor.