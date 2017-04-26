Mebs Okulu Darbe Davası Başladı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Muhabere Elektronik Bilgi Sistemleri (MEBS) Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığından 26 şüphelinin yargılanmasına başlandı.



Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar ve avukatları katıldı.



Kimlik tespitinin ardından Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi Oğuz Dik, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede yer alan 22 şüpheli ile başka bir dosyada yer alan 4 şüpheli hakkındaki davaların birleştirme talebinin kabulüye dosya kapsamındaki sanık sayısının 26'ya yükseldiğini açıkladı.



Kararın açıklanmasının ardından duruşma, sanık savunmalarının alınmasıyla devam ediyor.



İddianame



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçları Soruşturma Bürosu savcılarından Velihattin Eldemir tarafından hazırlanan iddianamede 22 şüpheli hakkında üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.



İddianamede şüpheliler, "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" ve "silahlı terör örgütüne üye olma" ile suçlanıyor.