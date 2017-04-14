MEB Onaylı Uygulamalı İnsan Kaynakları Uzmanlık Eğitimi

Programın Amacı; Katılımcıların insan kaynakları uzmanı nasıl olurum ve hangi becerilere ihtiyacım var sorusuna en etkin cevabı verecek konu başlıkları ile İnsan Kaynakları alanında uzmanlaşmalarını sağlamaktır.



Eğitim İK uzmanlık süreçlerinde sistem algısından başlayan uygulama uzmanlığına kadar tüm aşamaları eksiksiz anlatan bir eğitimidir. Şirketlerin insan kaynakları departmanında çalışan ya da insan kaynakları alanında kariyer yaparak uzmanlaşmayı hedefleyen kişilere yöneliktir.



Katılımcılar eğitim sonunda tüm süreçlerin mantığını kavrayarak, uygulayacakları bir seviyeye geleceklerdir. MEB Onaylı İnsan Kaynakları Yönetimi Uzmanlık Eğitimi, (HRM) kurumsal firmaların insan kaynakları uzmanlığına sahip firmaların İK departmanlarında çalışmış, en temelden en üst seviyeye kadar tüm uygulamalarda bulunmuş, sektörel deneyimi olan profesyonel eğitmenler tarafından sunulmaktadır.



Genel Eğitim Süreci; Uzmanlık programı iş analizi, iş tanımları ve yetkinlik envanterlerine uygun işe alım yerleştirme teknikleri, performans yönetimi, ücret yönetimi, eğitim yönetimi, kariyer yönetimi, özlük işleri, bordrolama ve iş kanunu kapsayan uygulamalı eğitim sürecine sahiptir.



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Kadıköy



Mekan : Hilton Double Tree Otel Kadıköy



Mekan Adresi : Caferağa Mah. Albay Faik Sözdener Cad. No: 31



Başlangıç Saati : 15.04.2017 10: 00: 00



Bitiş Saati : 14.05.2017 16: 00: 00



Kategori : MEB ONAYLI UYGULAMALI İNSAN KAYNAKLARI UZMANLIK EĞİTİMİ



Tür : Eğitim



Ücretlimi? : Hayır