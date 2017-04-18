MEB Müsteşar Yardımcısı Kurt Ürdün'de

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Müsteşar Yardımcısı Muhterem Kurt, Ürdün Yüksek Öğretim Bakanlığı Genel Sekreteri Ahid el-Vehadine ile görüştü.



Resmi temaslarda bulunmak üzere dün Ürdün'e gelen Kurt ile beraberindeki MEB Yükseköğretim ve Yurtdışı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Bülent Çiftci, başkent Amman'daki Yüksek Öğretim Bakanlığında, Bakan'a vekalet eden Genel Sekreter Vehadine ile bir araya geldi.



Türkiye Maarif Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Cem Zorlu ile Türkiye'nin Amman Büyükelçisi Murat Karagöz ve Ürdün'deki Yunus Emre Türk Kültür Merkezi (YETKM) Müdürü Yunus Emre Canbay'ın da hazır bulunduğu görüşmede, yüksek öğretim başta olmak üzere eğitim alanında iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi konusu ele alındı.



MEB Müsteşar Yardımcısı Kurt, Türkiye ile Ürdün arasındaki tarihi dostluk bağlarına dikkati çekerek, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin üzerinden yaklaşık 70 yıl geçtiğini belirtti.



İki ülke arasında birkaç ay önce eğitim alanında bir mutabakat zaptı hazırlandığına kaydeden Kurt, bu anlaşmanın imzalanmasına büyük önem verdiklerini dile getirdi.



"Yermuk Üniversitesinde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünün açılması yönünde bir girişim var. Öte yandan iki ülke arasındaki üniversitelerde diplomaların tanınması da önemli." diyen Kurt, Ürdün'ün Türkiye'deki 60 üniversitenin diplomasını kabul ettiğini ve bu sayının artmasını temenni ettiklerini söyledi.



Kurt, "Türkiye'de okuyan bin 541 Ürdünlü öğrencimiz var. Bunlardan 42'si burslu olarak okumaktadır. Son 5 yılda 250 Ürdünlü öğrenciye burs sağlandı." bilgisini aktardı.



Kurt, Ürdün'de okuyan Türk öğrencilerin, yurt meselesi başta olmak üzere karşılaştıkları bazı sıkıntıların çözümü için bakanlığın çalışma yapmasını istedi.



Ürdün'deki Türk öğrencilerin sıkıntıları



Türkiye'nin Amman Büyükelçisi Karagöz de Ürdün'de yüksek öğrenim görmek isteyen Türk öğrencilerin, konaklama ve üniversitelerin yüksek harçları konusunda bazı sıkıntılar yaşadıklarını anlattı.



Ürdün Yüksek Öğretim Bakanlığı Genel Sekreteri Vehadine de iki ülke arasında eskiye dayanan güçlü ilişkiler olduğuna dikkati çekerek, turistik bir gezi yapmak isteyen Ürdün vatandaşlarının ilk seçeneğinin Türkiye olduğunu söyledi.



Vehadine, ülkesindeki 32 üniversitede 40 bini yabancı, 300 bin öğrencinin eğitim gördüğünü belirterek, "Hükümet, Türkiye ile Ürdün arasında eğitim alanında anlaşmaya varılan mutabakat zaptına güçlü destek vermektedir. Biz bunu imzalamaya hazırız." diye konuştu.



Kurt başkanlığındaki heyetin yarın, Ürdün Eğitim ve Öğretim Bakanı Ömer er-Razzaz ile bir araya gelmesi bekleniyor.