MEB Mesleki Eğitim Kurulu Toplandı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Müsteşar Yardımcısı Ercan Demirci, "Genç nüfusun varlığı bizim için fırsat. Bu fırsattan dolayı bizim daha hızlı hareket etmemiz, nitelikli kararlar almamız ve bu kararları da hızlı bir şekilde gerçekleştirmemiz gerekiyor ki genç iş gücünün hangi alanlarda mesleki eğitime ihtiyaç duyduğunu anlayabilelim." dedi.



28. Mesleki Eğitim Kurulu, MEB, İçişleri Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, TESK, TOBB, TİSK, Mesleki Yeterlilik Kurumu yetkililerinin katılımıyla MEB Tevfik İleri Konferans Salonu'nda düzenlendi.



Toplantı açılışında konuşan MEB Müsteşar Yardımcısı Demirci, MEB'in bir milyon personeli ve 20 milyon öğrencisiye en büyük bakanlıklardan biri olduğunu söyledi.



Kurul kararları ve paydaş kuruluşlarla yapılan toplantılar neticesinde mesleki eğitimi daha nitelikli hale getirmek için ciddi çalışma içerisinde olduklarını belirten Demirci, şöyle devam etti:



"Son 1-2 ay içerisinde yeni yol haritasıyla daha nitelikli süreçler bizi bekliyor. 27'nci eğitim kurulunda alınmış kararlar, bizim için bir vizyon oldu. Mesleki Eğitim Kurulu, Mesleki Teknik Eğitim Programlarının uygulandığı örgün, yaygın ve çıraklık eğitimleri, mesleki teknik eğitim okulları ve işletmelerde yapılacak mesleki eğitimin planlanması ve gelişmesi konularında kararlar almak ve Bakanlığımıza görüş almak üzere toplanıyor."



Mesleki Eğitim Kurulunun 1986'dan beri mesleki eğitimin gelişmesiyle ilgili çalışmalar yürüttüğünü aktaran Demirci, kurulun kararlarının Bakanlık ve kurulun paydaşlarınca yürütüldüğünü ifade etti.



"Türkiye genç bir nüfusa sahip. İstatistiklerde Türkiye'nin yaş ortalaması 29-30 yaş aralığında. Bu Avrupa Birliği ülkeleri, gelişmiş ülkeler dikkate alındığında bizim şanslı olduğumuzu gösteriyor." diyen Demirci, genç nüfusun hayatını nitelikli bir şekilde gerçekleştirmesi ve ülkeye nitelikli katkı sunması açısından mesleki eğitimin öneminin her geçen gün arttığını aktardı.



Genç nüfusun varlığının Türkiye için fırsat olduğunu dile getiren Demirci, şunları söyledi:



"Bu fırsattan dolayı bizim daha hızlı hareket etmemiz, nitelikli kararlar almamız ve bu kararları da hızlı bir şekilde gerçekleştirmemiz gerekiyor ki genç iş gücünün hangi alanlarda mesleki eğitime ihtiyaç duyduğunu anlayabilelim. İhtiyaçlara göre eğitim planlarının yapılmasıyla toplumun, piyasaların ve sektörün taleplerine göre iş gücünün yetiştirilmesi daha da bir önem arz ediyor. Ülkemizde eğitim ve genç nüfus, kalkınmanın en temel araçları olarak kabul edilmekte ve bu sadece bizim ülkemizde değil tüm dünyada olan bir gerçeklik. Her yıl sayıları milyon ile ifade edilen gencimiz, eğitim sistemine katılıyor ve bu durum her yıl mesleki eğitime daha fazla önem vermemizi gösteriyor."



Demirci, sektörle işbirliğine en fazla mesleki eğitim alanında ihtiyaç duyulduğuna ve Bakanlığın yaptığı son düzenlemelerin mesleki eğitimde aydınlatıcı olduğuna işaret ederek şöyle konuştu:



"Çıraklık eğitimi zorunlu eğitim kapsamına alındı. Bu, bizim için devrim niteliğinde bir karar oldu. Çıraklık eğitimi, Hayat Boyu Genel Müdürlüğündeydi, biz bu görevi Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün kapsamına aldık. Çıraklık ve kalfalık eğitim sürelerini birleştirerek toplam eğitim süresi 4 yıl olarak belirlenmiş oldu."