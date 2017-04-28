MEB Kültür Yayınları, İzmir Kitap Fuarı'nda

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Kültür Yayınları, "22.İzmir Kitap Fuarı"nda okuyucularıyla buluştu.





MEB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, bu yıl 400 yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katılımıyla düzenlenen fuarda, Milli Eğitim Bakanlığı Kültür Yayınları kitapseverlerle buluştu.



Fuar söyleşi, şiir dinletileri, panel ve çocuk etkinlikleriyle birlikte 150 kültür etkinliğine ev sahipliği yapıyor.





Tasarım ve içerik olarak pedagojik ve estetik özelliklerin ön planda tutulduğu, okuma kültürüne katkıda bulunacak şekilde hazırlanan eserler, öğrenci ve öğretmenlerce ilgi gördü.



Fuarda, Dünya Klasikleri, Türk Edebiyatı, Çocuk Edebiyatı dizilerinden yayımlanan eserler de yer aldı.



Pazar gününe kadar devam edecek fuar, her gün 11.00-20.00 saatleri arasında gezilebilecek.