MEB'in Elektronik Sistemleri Üniversitelerde Ders Olacak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEGİTEK) Genel Müdürü Bilal Tırnakçı, bakanlığın kullandığı e-Okul, MEBBİS gibi elektronik sistemlerin, üniversitelerin eğitim fakültelerinde ders olarak yer alacağını bildirdi.



Sivas Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, YEGİTEK Genel Müdürü Tırnatçı, beraberindeki heyetle Vali Gül'ü makamında ziyaret ederek, bir süre görüştü.



Tırnakçı, ziyarette yaptığı konuşmada, Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi ile protokol hazırlığı içerisinde bulunduklarını belirterek, şunları kaydetti:



"Şu an beş üniversiteyle görüşüyoruz. Bakanlığımızın kullandığı birçok sistemi eğitim fakültelerine ders olarak koymak istiyoruz. Bu dönem seçmeli seneye de zorunlu ders yapacağız. Diğer türlü öğretmen adayı mezun olup atandıktan sonra bunu biz öğretmeye çalışıyoruz. Bu da hem zaman kaybına neden oluyor hem de adaptasyonu zorlaştırıyor. Bizim için e-Okul, MEBBİS gibi sistemler çok önemli. Bakanlığımızın kullandığı sistemleri üniversitelerimizin eğitim fakültelerinde seçmeli ders olarak vermek istiyoruz."



Vali Gül de eğitimin her geçen gün gelişip çağ atladığını dile getirerek, şunları ifade etti:



"Teknolojik imkanların kullanılması sevindirici. Milli Eğitim Bakanlığının yenilik ve eğitim teknolojileri ile velileri, öğrencilerinin durumları hakkında anında bilgi veriliyor. Özellikle akıllı tahta uygulamasının yaygınlaşması ile eğitim kalitesi arttı. Bu da öğrencilerin genel durumuna yansıdı. Cumhuriyet Üniversitesi ile yapılan protokol de önemli, bu anlaşma ile bakanlığın kullandığı tüm sistemleri eğitim fakültelerinde öğrenim gören öğrenciler kolaylıkla anlayacak ve okullarda zaman kaybı yaşanmayacak."