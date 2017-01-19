Meb, Engelli Öğrencinin Önerilerini Hayata Geçiriyor

SELMA KASAP - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Müsteşarı Yusuf Tekin, yeni müfredat taslağında, sınıftaki engelli öğrencilere karşı ön yargıları kıracak, hoşgörü, saygı, sevgiyi geliştirecek çok sayıda değer yerleştirdiklerini belirtti.



Doğuştan serebral palsi (beyin felçli) hastası Karakusunlar İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Bölümü 11. sınıf öğrencisi Muhammed Metin, engelli öğrencilere ilişkin eğitim raporunu, Müsteşar Yusuf Tekin'e sundu.



Serebral Palsili Çocuklar Derneği (SERÇEV) üyesi olduğunu aktaran Metin, Müsteşar Tekin'e kendisini dinlediği için teşekkür etti.



1997 Diyarbakır doğumlu olduğunu anlatan Metin, engeli nedeniyle o dönemki koşullarda ancak 12 yaşında Ankara'da Milli Eğitim Vakfı Gökkuşağı İlkokulu'nda eğitimine başlayabildiğini ifade etti. Metin, İletişim Fakültesi'ne gitmek istediğini belirterek, engelli bireylerin haklarını ve yapılması gerekenleri Türkiye'de ve uluslararası platformda duyurmak istediğini söyledi.



Metin, Müsteşar Tekin'e, engellilerin eğitimlerine ilişkin önerilerin yer aldığı raporunda, okul ve sınıf ortamının engellilere uygun hale getirilmesini, özellikle kaynaştırma eğitimindeki öğretmen ve öğrencilerin engelli öğrencilere karşı ön yargılarının kırılmasını, "Eğitimde Engel Yok" adında bir web sitesinin oluşturulmasını ve bu öğrenciler için "gölge öğretmenler"in görevlendirilmesini istedi.



Farklılıklara saygı tüm derslerde "değer" olarak verilecek



Tekin ise yeni okulların engelli bireylerin de ihtiyaçlarını giderecek şekilde tasarlandığını, eski okulları da engelli öğrenciler için en iyi şekilde dizayn etmeye çalıştıklarını anlattı.



Öğretmen ve öğrencilerin sınıflarında bulunan engelli öğrencilere karşı ön yargılarını kırmayı amaçladıklarını ifade eden Tekin, "Tam da bugünlerde konuştuğumuz müfredat değişikliklerinin içerisinde bu konularla alakalı ön yargıları kıracak, hoşgörü, saygı ve sevgiyi geliştirecek çok sayıda değer yerleştirdik. Bu da bizim için çok önemli bir şey." diye konuştu.



Muhammed Metin'in bütün okullarda engellilere yönelik "hayat farklılıklarla güzel" adında bir dersin zorunlu hale getirilmesi önerisini de dile getirmesi üzerine Müsteşar Tekin, yeni müfredat taslağında, tüm derslere, "farklılıklara saygı" kavramının yerleştirilmesinin öngörüldüğünü belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Müfredat değişikliklerimizin ana parametrelerinden bir tanesi bu. Sadece engelli çocuklarımıza değil, bütün farklılıklara saygı duyacak bir öğrenci profili istiyoruz. Dolayısıyla anaokulundan itibaren tüm çocuklarımıza, tüm farklılıklara saygı duyulması gerektiğini, herkesin insan olduğunu ve insani vasıflara saygı duyarak, hoş görerek karşılıklı nezaket ortamı içerisinde eğitim öğretim alma hakkının kullanılması gerektiğini aktarmak istiyoruz. Yeni bir ders koyarak değil, bütün derslerin içerisine bu kazanımları yerleştiriyoruz."



Öğrencinin önerdiği "Eğitimde Engel Yok" web sitesinin oluşturulması konusunda ise gerekli talimatları vereceğini bildiren Tekin, Metin'den de sitenin tasarımı konusunda destek sağlamasını istedi.



Müsteşar Tekin, engelli öğrencilerin dersi takip edebilmesi için "gölge öğretmen" sisteminin hayata geçirilmesini önerisine karşılık, "Bu öneriyi alalım, dersimize çalışalım." şeklinde değerlendirme yaptı.



Tekin, işitme engelli öğrenciler için işaret dilini bilen öğretmenlerin görevlendirilmesini isteyen öğrenciye, bu konuyu gündeme alıp üzerinde çalışacaklarını söyledi.



Müsteşar Tekin, öğrenci Muhammed Metin'in önerdiği taleplerin bir kısmının hemen hayata geçirilebilir olduğunu vurgulayarak, "Okullarımızın engellilere uyumlu hale getirilmesi, müfredatın içerisinde bu tür farklılıklara saygının yer alması gibi çalışmalara zaten başlamıştık. Yeni tip okul projelerimizde bu konuya yeterince yer veriyoruz. Öğretmenlerimizin hizmet içi eğitim programlarımızın içerisine engelli öğrenciler için de yeni bir program yerleştirdik." diye konuştu.