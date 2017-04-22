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MEB'den Okullara Yönetici Görevlendirmeye Yeni Düzenleme
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MEB'den Okullara Yönetici Görevlendirmeye Yeni Düzenleme

Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan yeni düzenlemeye göre, okullara yönetici görevlendirmeleri, değerlendirme ile sözlü sınavın aritmetik ortalaması alınarak puan üstünlüğüne göre gerçekleştirilecek.

MEB'den Okullara Yönetici Görevlendirmeye Yeni Düzenleme

Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan yeni düzenlemeye göre, okullara yönetici görevlendirmeleri, değerlendirme ile sözlü sınavın aritmetik ortalaması alınarak puan üstünlüğüne göre gerçekleştirilecek.

Kaynak: Dunya.com

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