MEB'den Okullara Yönetici Görevlendirmeye Yeni Düzenleme
Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan yeni düzenlemeye göre, okullara yönetici görevlendirmeleri, değerlendirme ile sözlü sınavın aritmetik ortalaması alınarak puan üstünlüğüne göre gerçekleştirilecek.
Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan yeni düzenlemeye göre, okullara yönetici görevlendirmeleri, değerlendirme ile sözlü sınavın aritmetik ortalaması alınarak puan üstünlüğüne göre gerçekleştirilecek.
Kaynak: Dunya.com
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