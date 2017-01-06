MEB'den Kısa Film Yarışması

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), "Hayat Boyu Öğrenen Bir Türkiye" konulu kısa film yarışması düzenlendi.



"Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ortaklaşa finansmanıyla yürüttüğü Türkiye'de Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Projesi 2" kapsamında düzenlenen yarışmaya 17 Mart'a kadar başvurulabilecek.



"Hayat Boyu Öğrenen Bir Türkiye" konulu yarışmanın birincil hedef kitlesi, genç sinemacılar ile iletişim, güzel sanatlar, eğitim bilimleri fakültesi öğrencileri başta olmak üzere üniversite öğrencileri olarak belirlendi.



Yarışma ile hayat boyu öğrenmeyi tanıtmak, öğrenmenin her yaşta ve her yerde gerçekleşebileceğini kısa filmlerle kamuoyuna anlatmak hedefleniyor.



Filmlerin süresi jenerik hariç, en az 2, en fazla 6 dakika ile sınırlı olacak. Yarışmaya birden fazla filmle başvuru yapılabilecek.



Kısa film yarışması ile ilgili detaylı bilgiye, "http://hayatboyu.meb.gov.tr/yarisma/" adresinden ulaşılabiliyor.