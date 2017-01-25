MEB Daire Başkanlarının Kilis Ziyareti

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Öğretmen Yetiştirme Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Mahmut Ağırman ve Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Nezir Gül Suriyeli öğrencilerin eğitimlerine yönelik faaliyetleri incelemek üzere geldikleri Kilis'te bir dizi incelemede bulundu.



İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kentte yaşayan Suriyeli çocukların eğitimlerinin niteliklerini artırmak adına Kilis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde Suriyeli öğretmenlere yönelik düzenlenen eğitim kursunu ziyaret eden Ağırman ve Gül buradaki yetkililerden bir süre bilgi aldı.



Kursa kent genelindeki geçici eğitim merkezlerinde görev yapan 659'u asil 171'i yedek öğretmenin katıldığı belirtilen açıklamada, "Ziyaret kapsamında söz konusu kursu denetlemek ve çalışmaları yerinde görmek amacıyla gelen daire başkanlarımız, daha sonra Öncüpınar konteyner kentte ki okulları ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı." denildi.