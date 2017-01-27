Meb, Bett Show Teknoloji Fuarı'nda

Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığını (MEB) temsilen dünyanın en büyük eğitim teknolojileri fuarı BETT Show'a katıldı. Milli Eğitim Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü, İngiltere'nin başkenti Londra'nın fuar alanı Excel'de 25 Ocak'ta başlayan BETT Show'da stant açtı. MEB standında Bakanlığın Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH Projesi), Eğitim Bilişim Ağı (EBA), Milli Eğitim Bakanlığı Okul Yönetim Bilgi Sistemi (e-Okul), Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri (MEBBİS) ve Döküman Yönetim Sistemi (DYS) uygulamaları tanıtıldı.Fuara, MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Alpaslan Durmuş, Temel Eğitim Genel Müdürü Cem Gençoğlu, YEĞİTEK Genel Müdürü Bilal Tırnakçı ve uzman öğretmenler katıldı.



Fuar yarın sona erecek. 1985'den bu yana düzenlenen fuarda bu yıl 750 katılımcı yer aldı.