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MEB Bakanı Yeni Müfredatı Açıklayacak
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MEB Bakanı Yeni Müfredatı Açıklayacak
12 Ocak 2017 Perşembe 22:42
??Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, yarın yeni müfredatı açıklayacak.
??Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, yarın yeni müfredatı açıklayacak.
Kaynak:
Dunya.com
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