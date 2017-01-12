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MEB Bakanı Yeni Müfredatı Açıklayacak
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MEB Bakanı Yeni Müfredatı Açıklayacak

??Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, yarın yeni müfredatı açıklayacak.

MEB Bakanı Yeni Müfredatı Açıklayacak

??Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, yarın yeni müfredatı açıklayacak.

Kaynak: Dunya.com

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