Mdob Senfonik Konser Verecek

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), senfonik konserle sanatseverlerle buluşacak.



MDOB'tan yapılan açıklamaya göre, konser 21 Ocak Cumartesi günü saat 20.00'de Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde sanatseverlerin beğenisine sunulacak.



Orkestra yönetmenliğini Nathalie Marin'in yaptığı konserde, solist ve piyanist olarak ise Burçin Büke sahne alacak.



Konserin ilk bölümünde Rahmaninov'un "Piyano Konçertosu No: 2", ikinci bölümde ise Çaykovski'nin "5. Senfonisi" çalınacak.