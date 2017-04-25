Mdob "Bahçesaray Çeşmesi" Balesini Sahneleyecek

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB), 29 Nisan Dünya Dans Günü'nde "Bahçesaray Çeşmesi" balesini beğeniye sunacak.



MDOB'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, 1993'te Mersin prömiyeri gerçekleştirilen "Bahçesaray Çeşmesi", 24 yıl aradan sonra yeni koreografisiyle sanatseverlerle buluşacak.



Eser, 29 Nisan Dünya Dans Günü'nde saat 20.00'de Mersin Devlet Opera ve Balesi sahnesinde izlenebilecek.



Boris Asafiev'in ünlü yazar Aleksandr Puşkin'in aynı adlı eserinden hareketle bestelediği ve klasik balenin en çarpıcı örneklerinden biri olarak öne çıkan "Bahçesaray Çeşmesi"nin librettosunu Nikolai Volkov yazdı.



Orkestra yönetmenliğini Burak Şatana'nın üstlendiği gösterinin koreografisi Serbülent Biçer, Özlem Şenormanlılar ve Ender Üçdemir, dekoru Seyhan Atamer, kostümleri Alev Tol, ışık tasarımı ise Tarı Deniz'e ait.



Eserde, Kırım Hanı Giray Han, esir alınarak hareme getirilen Maria ve hanın gözdesi Zarema üçgenindeki umutsuz aşklar, pişmanlıklar, vicdan azapları ve kıskançlıklar konu ediliyor.