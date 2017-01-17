Mdob, Aydın Gün Anısına Konser Verdi

Mersin Devlet Opera ve Balesi, (MDOB) Türkiye'de opera ve balenin gelişmesinde katkıda bulunan Aydın Gün anısına konser verdi.



Mersin Kültür Merkezi Sahnesi'nde gerçekleştirilen ve sahne yönetmenliğini Şadi Erdoğan'ın yaptığı konserde sekiz solist, dört dansçı ve beş orkestra sanatçısı görev aldı.



Piyanist Cemile Cabbar'ın da eşlik ettiği konserde, koreografiyi Banu Dağcıoğlu Türkeli üstlenirken, Sopranolar Nazlı Alptekin, Aytül Büyüksaraç, Beril El, Çiğdem Tezişçi, tenorlar Fırat Yalçınkaya, Kaner Sümer ile bariton-bas Hüseyin Çanlıoğlu ve Teyfik Rodos solist olarak performans sergiledi.



Konsere bale sanatçıları Koza İpek, Selahattin Erkan, Gülfem İncecik Özcan ve Göksu Kaçan da eşlik etti.



Sanatçıların sahne performansı sanatseverler tarafından beğeni aldı.



Sanatçı Aydın Gün, 1949'da Ankara Operasını, 1960'ta İstanbul Şehir Operasını ve 1309 sayılı kanunu yazarak Opera Bale Genel Müdürlüğünün kurulmasını sağlarken, 1973'te de İstanbul Uluslararası Müzik Festivali'ni başlatmıştı.



Gün, ayrıca Türkiye'de tüm opera ve bale çalışanlarının meslek sahibi olmasına da katkıda bulunmuştu.