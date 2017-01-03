Mcdonalds Vatikan'ın Göbeğinde Şube Açtı





Vatikan'da bazı Kardinallerin sert muhalefetine rağmen tarihi St Peter Meydanı yakınlarındaki tartışmalı Mc Donalds mağazasının açılışı gerçekleşti.



McDonalds'ın açıldığı tarihi bölge her yıl yüz binlerce turist tarafından ziyaret ediliyor.



Restoranın, Vatikan belediyesine her ay 30 bin Euro kira bedeli ödeyeceği öğrenildi.



Kardinal Elio Screggia kararın tarihi bölgenin karakteristik özelliğine karşı saygısızlık olduğunu söyledi.



Vatikan belediyesi ayrıca şehrin tarihi meydanına giden yol üzerinde dini kitapların satıldığı bir dükkanın kafeye dönüştürülmesi projesini de onayladı.



McDonalds'ın İtalya'nın bir diğer tarihi kenti Florence'da şehir merkezinde şube açma projesi belediye tarafından reddedildi.



Bunun üzerine McDonalds Florence belediyesine 20 milyon dolarlık dava açmıştı. Kentin geleneksel mutfağını korumak istediğini belirten Florence Belediye Başkanı Dario Nardella, "McDonalds'ın restoran açmak için başvuru hakkı var, bizim de reddetme hakkımız."demişti.



Auteur: euronews-tr



Tags: Polemik Yiyecek Vatikanın şube göbeğinde McDonalds açtı Vatikan Gepost: 03 januari 2017