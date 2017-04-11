Mcdonald's, İş Başvurularını Snapchat'ten Alıyor

McDonald's, işe alım süreçlerinde başvurularını yeni bir yöntemle değiştirmeye başladı. Sosyal medyanın gözdesi Snapchat ile anlaşma yapan McDonald's Avustralya, iş başvurularını 10 saniyelik videolarla değerlendirecek.



Global fast food devi McDonald's, "Snaplication" adı verdiği yeni bir kampanya ile Avustralya'da Snap adlı şirketin Snapchat uygulamasını kullanarak çalışan adaylarının dikkatini çekmek istiyor. McDonald's, başvuranlardan 10 saniyelik video isterken, bu başvuruları ön eleme olarak değerlendireceğini de belirtiyor. Ön elemeyi geçen adayların daha sonra kariyer sayfasına yönlendirilerek başvuru formunu detaylıca doldurması isteniyor.



Snapchat'te fotoğraf çekerken kullanılabilecek lens seçenekleri arasında beliren bu başvuru formunda, kullanıcılar kendilerini yaka kartı ve McDonald's şapkalarıyla görebiliyor ve böylece gıda devinin 100 bin çalışanı gibi görünmenin nasıl olabileceğini deneyimleyebiliyor.



Dünya çapında 160 milyondan fazla aktif kullanıcısıyla Snapchat, fotoğraf ve video paylaşımı için en popüler platformların başında geliyor. Şirketin halka açılmasından sonra ise, markalarla büyük anlaşmalar yaparak kar oranını arttırmak isteyen Snap, bu tarz kampanyalarla kullanıcıların ilgisini çekmeye devam ediyor.