Mbgcd'den Anlamlı Etkinlik

Mesleki çalışmaların yanında sosyal projelerde de aktif bir rol üstlenen Muğla Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti Derneği, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü etkinliği çerçevesinde anlamlı bir etkinliğe daha imza atıyor.



Geçen yıl Muğla il merkezindeki gazeteci ve ailelerini sinemaya götüren Muğla Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti Derneği bu yıl da, geliri Muğla Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğine bırakılacak bir tiyatro organize etti. Yönetmenliğini Mehmet Topbaş'ın yaptığı 'Şüheda' isimli tiyatro 23 Ocak 2017 Pazartesi akşamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi salonunda saat 20.00'de sahneleneceğini duyuran MBGCD Başkanı Cem Kaytan, "Ülkemiz 15 Temmuz gecesi çok büyük bir badire atlattı. Ülkemizin bölünmez bütünlüğü, devletimiz ve milletimizin bekası için adı ne olursa olsun ve nereden gelirse gelsin, her türlü bölücü terör saldırı ve kalkışmalarına karşı canlarını ve kanlarını vatan toprağına veren aziz şehitlerimiz ve emanetleri olan ailelerine ne yapsak azdır. Bu vesile ile bir kez daha, bütün aziz şehitlerimizi yad ederken, Muğla Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti Derneği olarak Şehit Aileleri ve Gazilerimizin yanında olduğumuzu bildiririm" dedi.



Bilindiği gibi geçtiğimiz aylarda düzenlenen 'Şiirlerin ve Fotoğrafların Kardeşliği' adlı sergide MBGCD Cemiyet Başkan Yardımcısı Hüseyin Atılgan 'Kapı' adı kitabını okurları için imzalamış, Yerkesik eski Belediye Başkanı Mustafa Karadağ'da fotoğraflarını sergilemişti. Fotoğraf ve kitapların satışından elde edilen gelir, yine Şehit Aileleri ve Yardımlaşma Derneğine bırakılmıştı. - MUĞLA