MBB'den Afetlere Karşı Yeni Birim

Encümen ve ihtisas komisyonları üyelerinin belirlendiği, 2016 yılı faaliyet raporunun görüşüldüğü toplantıda konuşan MBB ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, 2016 yılında devreye alınan Marmara Afet ve Koordinasyon İşbirliği Planı'nın (MAKİP) ardından afetlere hazırlıklı şehirler kurgulamak amacıyla birlik bünyesinde Marmara Afet Koordinasyon ve İşbirliği Merkezi'ni (MAKİM) kuracaklarını söyledi. MAKİM'in kurulmasına ilişkin karar, meclis toplantısında alındı.

NG Hotel'de gerçekleştirilen Marmaralı başkanlar zirvesine, MBB'ye üye belediyelerin temsilcileri katıldı. MBB ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe öncülüğünde toplanan mecliste, yeni dönem encümen üyeleri seçildi. Birliğin yürütme kurulu olan encümenin yeni üyeleri Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağrıcı, Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, Orhangazi Belediye Başkanı Neşet Çağlayan ve Lüleburgaz Belediye Başkanı Emin Halebak oldu. Denetim Komisyonu üyeleri ile meclisin 22 adet ihtisas komisyonunun üyelerinin de belirlendiği toplantıda, 2016 yılı faaliyet raporu görüşüldü. Meclis toplantısının başlangıcında Ritim Kültür Halk Oyunları Ekibi sahne alarak, protokol üyelerine yöresel oyunlardan bir portbori sundu.

Meclisin açılış konuşmasını gerçekleştiren MBB ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, başta deprem olmak üzere muhtemel afetlere karşı daha hazırlıklı olmak adına birlik bünyesinde bir birimin daha kurulacağını ifade etti. 2016 yılında Türkiye Afet Müdahale Planı'yla (TAMP) uyumlu MAKİP'i hizmete aldıklarını hatırlatan Başkan Altepe, şimdi de alınan bu tedbirin daha da etkin kılınması adına MAKİM'in faaliyete gireceğini belirtti. Başkan Altepe, yaptığı konuşmada, günümüzde birçok şehrin başta deprem ve sel olmak üzere çeşitli tehlikelerin oluşturduğu büyük risklerin tehdidi altında bulunduğunu belirterek, afetlere hazırlıklı şehirler kurgulamanın topyekün bir seferberlik gerektirdiğini ifade etti. MBB'nin bu konuda üzerine düşeni yaparak afetlere karşı daha sağlıklı bir organizasyon ve denetim için MAKİM'i kurmaya hazırlandığını söyleyen Başkan Altepe, "Muhtemel afetlere karşı hazırlıklı olmalıyız. Marmara Belediyeler Birliği olarak, afetlerle mücadele edebilmek için çeşitli tedbirler alıyor, planlamalar yapıyoruz. Bölgemiz Türkiye'nin lokomotifidir. Marmara çökerse Türkiye çöker. Afetlerin bir risk olduğu doğrudur. Ancak esas risk, esas tehlike, gereken tedbirleri almamak, planlama yapmamaktır. Biz de birlik olarak bu gerçekten yola çıkarak, elimizdeki imkanlar çerçevesinde yapılması gereken her şeyi yapıyoruz" dedi.

Başkan Altepe, konuşmasında, birlik olarak afetlere karşı yaptıkları hazırlıklara da değindi. TAMP'a uyumlu hazırlanan MAKİP'e birlik üyelerinin hızlı bir dönüş sağladığını belirten Başkan Altepe, şimdiye kadar 106 belediyenin toplam 872 personeli MAKİP için görevlendirdiğini vurguladı. MAKİP'in Marmara Bölgesi'nde en az 10 bin kişilik nüfusun etkileneceği bir afet ve acil durum varsayımına göre hazırlandığını kaydeden Başkan Altepe, "Bunu yaparken yangın söndürme, ilaçlama, kıyafet, tamir, bakım ve lojistik, genel temizlik ve tahliye gibi hizmetlerin bölgeye ivedilikle ulaştırılması için pek çok ayrıntıya dikkat ettik. Operasyon ekiplerinin belirlenmesi sürecinde üye belediyelerimizin tamamı, acil durumda ihtiyaç duyulacak noktaya sevk edecekleri ekipleri tespit ederek MBB'ye bildirecekler. Ekiplerin tespitinde TAMP'ta belirlenmiş su baskını, baraj patlaması, orman yangını, yangın, siber saldırı ve kuraklık gibi acil durumlarda görev alacak ekipler baz alınacak. MBB de görev alabilecek ekipleri afet ve acil duruma maruz kalan noktaya yönlendirecek. MBB acil görevlendirme tablosuna göre 10 bin kişinin etkileneceği bir afet durumunda; örneğin ihtiyaç duyulan 100 adet vincin 20'sini İstanbul, 40 adet temiz su tankerinin 6'sını Bursa, 2500 adet barınma yapısının 250'sini Balıkesir, 47 kentsel arama kurtarma ekibinin 5'ini Kocaeli temin edecek" diye konuştu.

Başkan Altepe, meclis toplantısındaki konuşmasında Marmara Denizi'ndeki kirliliğe de değinerek, 21 22 Kasım 2017 tarihleri arasında 'Bölgesel İşbirliği-Tuna' temasıyla İstanbul'da düzenlenecek sempozyumla Marmara Denizi'ndeki kentsel kirlilik kaynakları ile önleme faaliyetlerinin masaya yatırılacağını söyledi.