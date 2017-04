MBB 1. olağan Meclis Toplantısı Afyonkarahisar'da gerçekleştirildi

AFYONKARAHİSAR - Marmara Belediyeler Birliği ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Suriyeli mülteciler ile ilgili belediyelerin yaşadığı sorunlara değinerek, "Bugün sadece İstanbul'da en az 540 bin, Bursa'da 100 bini aşkın Suriyeli mülteci bulunuyor. Biliyorsunuz belediyelere genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan payların dağıtımında ağırlıklı olarak nüfus kriteri esas alınıyor. Ancak değişken nüfus dolayısıyla göçle gelen nüfus dikkate alınmıyor" dedi.

Marmara Belediyeler Birliği 2017 yılı 1. Olağan Meclis Toplantısı Afyonkarahisar'da yapıldı. Toplantıda MBB'nin yürütme ve danışma organı olan Encümen'in yeni dönemdeki üyelerinin yanı sıra denetim komisyonu üyeleri ve meclisin 22 adet ihtisas komisyonunun üyeleri yapılan oylamayla belirlendi. Termal bir otelde gerçekleştirilen ve halk oyunları gösterisi ile başlayan toplantının açılış konuşmasını MBB ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe yaptı. Altepe, geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen referanduma değinerek, yüksek bir katılımın gösterildiği referandumda vatandaşların demokrasiye sahip çıktıklarını ifade etti. Altepe, "Ülke olarak da iki hafta önce bir halk oylamasını geride bıraktık. Yüksek bir katılımla sandık başına giderek tercihini yapan, demokrasimize sahip çıkan vatandaşlarımız, bu referandum ile birlikte tarihimizde yeni bir sayfa açmıştır. Bu tarihi ve milat sayılacak kararı, müstesna bir olgunlukla ve hür iradesiyle veren milletimiz ve ülkemiz için sonucun hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum" dedi. Ayrıca Marmara Belediyeler Birliğinin demokrasi tarihine de vurgu yapan Başkan Altepe konuşmasında şunları söyledi:

"Marmara Belediyeler Birliği, Türkiye'nin demokrasi tarihinde saygın bir yere sahiptir. Birlik ve beraberliğimizi 42 yıldır gözümüz gibi koruyarak; farklı düşünceleri, farklı çözüm önerilerini saygıyla dile getirdik. Demokrasinin esas güzelliği de budur; farklı fikirlerin birbirine üstünlük sağlamadan dile getirilebilmesidir. Demokratik ilerlemenin istikrarlı bir çizgi izlemesi için MBB olarak üzerimize düşeni yapacağımızdan eminim. Halkımızın refahı için, yerel yönetimlerin siyasal ve yönetsel sistem içerisindeki biçimlenişini; demokratikleşmemizin bir parçası olarak değerlendireceğiz. Meşru siyasi alandaki rekabet, ülke olarak birlik ve bütünlüğümüze zeval vermemelidir."

"Göç Politikaları Atölyemiz, ilerleyen dönemlerde de çalışmalarına yoğunlaştıracak"

Konuşmasında Suriyeli mülteciler ile ilgili belediyelerin yaşadığı sorunlar hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Altepe, "Bugün sadece İstanbul'da en az 540 bin, Bursa'da 100 bini aşkın Suriyeli mülteci bulunuyor. Biliyorsunuz, belediyelere genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan payların dağıtımında, ağırlıklı olarak nüfus kriteri esas alınıyor. Ancak değişken nüfus, dolayısıyla göçle gelen nüfus, dikkate alınmıyor. Bu durum da, yoğun mülteci barındıran belediyeler için ilave maliyet anlamına geliyor. Bu konuya ilişkin çözüm önerimizi de yine raporda paylaştık. Göç Politikaları Atölyemiz, ilerleyen dönemlerde de çalışmalarına yoğunlaşarak devam edecek" ifadelerine yer verdi.

"MBB, bu konuda üzerine düşeni yapacak"

Başta deprem ve sel olmak üzere afetlere karşı hazırlık yapılmasının büyük önem arz ettiğini vurgulayan Başkan Altepe, birliğin bu konuda ki çalışmalarını da aktararak, "Günümüzde birçok şehrimiz çeşitli tehlikelerin oluşturduğu büyük risklerin tehdidi altında bulunmakta. MBB, bu konuda üzerine düşeni yaparak Afet Koordinasyon ve İşbirliği Merkezi AKİM'i kuruyor. Bildiğiniz üzere, 2016 yılı itibarıyla, Afet ve Koordinasyon İşbirliği Planımız MAKİP'i oluşturmuştuk. Planımız, Türkiye Afet Müdahale Planı TAMP'a uyumlu olarak hazırlandı. Üye belediyelerimiz de MAKİP'in kendi hazırladıkları afet müdahale planlarına uygunluğunu teyit etti" diye konuştu.

"Bir diğer önceliğimiz de Marmara Denizi"

III. Marmara Denizi Sempozyumu'nu 21 Kasım 2017 tarihinde 'Bölgesel İşbirliği-Tuna' temasıyla İstanbul'da düzenleneceğini ifade eden Başkan Altepe, "Bir diğer önceliğimiz de Marmara Denizi. Biliyorsunuz Marmara Belediyeler Birliğini, Marmara Denizi'nin süratle kirlendiğini gören birkaç belediye başkanı çareler aramak, önlemler almak için kurmuştu. Denizler, yer kürede kara parçalarına oranla hem daha fazla yer kaplayan hem de canlı yaşamının karadakilere oranla daha yoğun olduğu alanlardır. Biz insanlar, denizle iç içe yaşıyor; her faaliyetimizle denizi etkiliyor; denizdeki hemen her değişiklikten de etkileniyoruz. Özellikle Marmara Denizi gibi bir iç denizden söz ediyorsak bu etkileşim çok daha fazladır. Marmara Belediyeler Birliği, III. Marmara Denizi Sempozyumu'nu 21 Kasım 2017 tarihinde 'Bölgesel İşbirliği -Tuna' temasıyla İstanbul'da düzenleyecek" şeklinde konuştu.

"Yerel Yönetimler Kitap Fuarı düzenlenecek"

Konuşmasında son olarak yerel yönetimlerin yayıncılığa, kültür, sanat, edebiyat etkinliklerine verdiği önem ve bu yöndeki çalışmaların öneminden bahseden Başkan Altepe, "Her belediye, kentinin, ilçesinin tarihini kitaplaştırıyor. Böylece orada yaşayanlar kendi binalarını, camilerini, saraylarını tanıyor. Restorasyon çalışmaları da canlanmış oluyor. Yönettikleri yerlerin dışında, özel yayınevlerinin ve devletin basamayacağı kitapları çıkarıyorlar. Buradaki zenginliğin ve ilerlemenin farkında olarak I. Yerel Yönetimler Kitap Fuarı'nı 15-17 Aralık 2017 tarihlerinde İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlemeyi planlıyoruz. Yerel yönetim alanında yayınları ve çalışmaları olan Türkiye genelinde yaklaşık 100 belediyenin stant açmasını öngörüyoruz. Eş zamanlı olarak söyleşiler, tiyatro, sergi gibi faaliyetler de ekleyerek fuarın içeriği zenginleştirmeyi planlıyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından meclis toplantısının 2. kısmına geçilirken, bu kısım basına kapalı olarak gerçekleştirildi.