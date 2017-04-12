Mbappe Dortmund'u Yıktı!
Almanya'da yaşanan patlama nedeniyle ertelenen Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçında Monaco, deplasmanda Borussia Dortmund'u 3-2 mağlup etti.
Almanya'da yaşanan patlama nedeniyle ertelenen Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçında Monaco, deplasmanda Borussia Dortmund'u 3-2 mağlup etti.
Kaynak: Dunya.com
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