MB Yılın İkinci "Enflasyon Raporu"Nu Yarın Yayımlayacak

Merkez Bankası, yılın ikinci "Enflasyon Raporu"nu, Başkan Murat Çetinkaya'nın sunumuyla yarın İstanbul'da açıklayacak.



Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, "Enflasyon Raporu 2017-II" 28 Nisan günü yayımlanacak olup, Rapor'un tanıtımı amacıyla söz konusu tarihte saat 10.30'da İstanbul'da bir bilgilendirme toplantısı düzenlenecektir" denildi.



Yılın ilk "Enflasyon Raporu"nu 31 Ocak'ta yayımlayan Merkez Bankası, üçüncü "Enflasyon Raporu"nu 1 Ağustos'ta, dördüncü "Enflasyon Raporu"nu da 1 Kasım'da yayımlayacak. - İstanbul