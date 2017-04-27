MB Yılın İkinci "Enflasyon Raporu"Nu Yarın Yayımlayacak
Merkez Bankası, yılın ikinci "Enflasyon Raporu"nu, Başkan Murat Çetinkaya'nın sunumuyla yarın İstanbul'da açıklayacak.
Merkez Bankası, yılın ikinci "Enflasyon Raporu"nu, Başkan Murat Çetinkaya'nın sunumuyla yarın İstanbul'da açıklayacak.
Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, "Enflasyon Raporu 2017-II" 28 Nisan günü yayımlanacak olup, Rapor'un tanıtımı amacıyla söz konusu tarihte saat 10.30'da İstanbul'da bir bilgilendirme toplantısı düzenlenecektir" denildi.
Yılın ilk "Enflasyon Raporu"nu 31 Ocak'ta yayımlayan Merkez Bankası, üçüncü "Enflasyon Raporu"nu 1 Ağustos'ta, dördüncü "Enflasyon Raporu"nu da 1 Kasım'da yayımlayacak. - İstanbul