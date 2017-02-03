Spor Toto Basketbol Ligi'nin 17. haftasında Muratbey Uşak evinde Beşiktaş Sompo Japan'ı konuk edecek.
Spor Toto Basketbol ligi 17. haftasının açılış karşılaşması Uşak'ta MB Uşak ve Beşiktaş SJ arasında oynanacak. Uşak Üniversitesi Şehit Ömer Halisdemir Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma yarın saat 16: 00'da başlayacak. Kendi sahasında güçlü rakiplerine geçit vermeyen MB Uşak bu karşılaşmayı kazanarak geçen hafta deplasmanda kaybettiği Fenerbahçe yenilgisini unutturmak istiyor. Uşak ekibinde Kairys haricinde sakat oyuncu bulunmuyor. - UŞAK
MB Uşak'ın Konuğu Beşiktaş Sj
Spor Toto Basketbol Ligi’nin 17. haftasında Muratbey Uşak evinde Beşiktaş Sompo Japan’ı konuk edecek.
Spor Toto Basketbol Ligi'nin 17. haftasında Muratbey Uşak evinde Beşiktaş Sompo Japan'ı konuk edecek.