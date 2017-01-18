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Mb, TL Depo Karşılığı Döviz Depo Piyasası Açtı
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Mb, TL Depo Karşılığı Döviz Depo Piyasası Açtı

TCMB: Türk Lirası deposu karşılığı döviz deposu işlemleri ile ihale yapılacak.

Mb, TL Depo Karşılığı Döviz Depo Piyasası Açtı

TCMB: Türk Lirası deposu karşılığı döviz deposu işlemleri ile ihale yapılacak.

Kaynak: Dunya.com

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