MB Politika Faizini Sabit Tuttu, Dolar 9 Kuruş Birden Yükseldi (3)

Merkez Bankası, piyasalarda artış beklenmesine karşın, politika faizini yüzde 8.0'de sabit tutunca, dolar 9 kuruş birden yükselerek 3.82 lirayı aştı.



Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun (PPK) kararı öncesi, faiz artırım beklentisine bağlı olarak 3.73 liraya kadar gerileyen dolar, kararın ardından hızla tırmanarak 3.8232 liraya kadar çıktı. Dolar daha sonra 3.79 - 3.80 aralığına çekilirken, kararın açıklanmasıyla 4.1027 liraya fırlayan euro da 4.07 - 4.08 lira aralığında hareket etmeye başladı.

Marjinal fonlama oranı yüzde 9.25'e yükseltildi

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 8.0'de sabit tutulduğu belirtildi.



Buna karşılık, marjinal fonlama oranı yüzde 8.5'ten yüzde 9.25'e yükseltilirken, Merkez Bankası borçlanma faiz oranı yüzde 7.25 düzeyinde sabit tutuldu.



Merkez Bankası ayrıca, bir haftalık repo ihalesi açılmadığı için, bankaların son dönemde sıkça kullanmaya başladığı, "Geç Likidite Penceresi" uygulaması çerçevesinde, Bankalararası Para Piyasası'nda saat 16.00–17.00 arası gecelik vadede uygulanan Merkez Bankası borçlanma faiz oranı yüzde 0 düzeyinde sabit tutulurken borç verme faiz oranı yüzde 10'dan yüzde 11'e yükseltildi.

"AB talebindeki artışın ihracat üzerindeki olumlu etkisi sürüyor"

Merkez Bankası açıklamasında, son dönemde açıklanan verilerin "iktisadi faaliyetin kısmi bir toparlanma sergilediğine" işaret ettiği belirtilerek, "İç talep göreli olarak daha zayıf seyrederken Avrupa Birliği ülkelerinin talebindeki artışın ihracat üzerindeki olumlu etkisi sürüyor. Alınan destekleyici teşvik ve tedbirlerin katkısıyla iktisadi faaliyetteki ılımlı toparlanma eğiliminin devam etmesi bekleniyor. Kurul, yapısal reformların uygulamaya geçirilmesinin büyüme potansiyelini önemli ölçüde artırabileceğini değerlendiriyor" denildi.

"Dövizde artış enflasyonda yukarı yönlü riskleri artırdı"

Toplam talep gelişmelerinin de enflasyona düşüş yönünde katkı verdiği belirtilen açıklamada, "Bununla birlikte, son Kurul toplantısından bu yana döviz kurlarında gözlenen aşırı hareketlilik enflasyon görünümüne dair yukarı yönlü riskleri artırmıştır. Döviz kuru gelişmelerinin gecikmeli etkisi ve işlenmemiş gıda fiyatlarındaki oynaklık nedeniyle kısa vadede enflasyondaki belirgin yükselişin devam edebileceği öngörülmektedir" denildi ve şöyle devam edildi:

"PPK parasal sıkılaştırmanın güçlendirilmesine karar verdi"

"Bu çerçevede Kurul, enflasyon görünümündeki bozulmayı sınırlamak amacıyla parasal sıkılaştırmanın güçlendirilmesine karar vermiştir. Merkez Bankası fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir. Önümüzdeki dönemde para politikası kararları enflasyon görünümüne bağlı olacaktır. Enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları ve enflasyonu etkileyen diğer unsurlardaki gelişmeler yakından izlenerek ihtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırma yapılabilecektir. Ayrıca, döviz piyasasında iktisadi temellerle uyumlu olmayan sağlıksız fiyat oluşumları gözlenmesi halinde likidite araçları ile gerekli tedbirler alınacaktır."

- İstanbul