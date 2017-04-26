MB Politika Faizini Değiştirmedi; Glp Faizini 0.50 Puan Artırdı (2)

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), beklendiği gibi politika faizi ve gecelik borç verme ve borçlanma faizlerini değiştirmedi; "parasal sıkılaştırmanın güçlendirilmesi kararıyla" geç likidite penceresi faizini (GLP) 0.50 puan artırdı.



Açıklama öncesi 3.59 liranın üzerinde olan dolar, açıklamanın ardından 3.5640 lira düzeyine, euro da 3.91 liranın üzerinden, 3.8844 liraya kadar geriledi. Buna karşılık Borsa İstanbul (BIST 100) Endeksi 94 bin 658 puandan, hızlı bir çıkış ile 94 bin 831 puana tırmandı.



Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, "Marjinal fonlama oranı yüzde 9.25, Merkez Bankası borçlanma faiz oranı yüzde 7.25 düzeyinde sabit tutulmuştur. Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 8'de sabit tutulmuştur. Geç Likidite Penceresi faiz oranları: Geç Likidite Penceresi uygulaması çerçevesinde, Bankalararası Para Piyasası'nda saat 16.00–17.00 arası gecelik vadede uygulanan Merkez Bankası borçlanma faiz oranı yüzde 0.0 düzeyinde sabit tutulurken borç verme faiz oranı yüzde 11.75'ten yüzde 12.25'e yükseltilmiştir" denildi.



Açıklamada, "Son dönemde açıklanan veriler iktisadi faaliyetin kademeli bir toparlanma sergilediğine işaret etmektedir. İç talepte kısmi bir iyileşme gözlenirken Avrupa Birliği ülkelerinin talebindeki artışın ihracat üzerindeki olumlu etkisi sürmektedir. Alınan destekleyici teşvik ve tedbirlerin katkısıyla iktisadi faaliyetin güç kazanmaya devam etmesi beklenmektedir. Kurul, yapısal reformların uygulamaya geçirilmesinin büyüme potansiyelini önemli ölçüde artırabileceğini değerlendirmektedir" denildi ve şu değerlendirme yapıldı:



"Kurul, parasal sıkılaştırmanın güçlendirilmesine karar vermiştir"



"Son aylarda yaşanan maliyet yönlü gelişmeler ve gıda fiyatlarındaki oynaklık enflasyonun hızlı bir yükseliş göstermesine neden olmuştur.



"Yakın dönemde risk iştahında gözlenen artış maliyet kaynaklı baskıları bir miktar sınırlasa da enflasyonun bulunduğu yüksek seviyeler fiyatlama davranışlarına dair risk oluşturuyor.



"Bu çerçevede Kurul, enflasyon görünümündeki bozulmayı sınırlamak amacıyla parasal sıkılaştırmanın güçlendirilmesine karar vermiştir.



"Merkez Bankası fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir. Enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar para politikasındaki sıkı duruş sürdürülecektir.



" Enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları ve enflasyonu etkileyen diğer unsurlardaki gelişmeler yakından izlenerek ihtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırma yapılabilecektir.



" Açıklanacak her türlü yeni verinin ve haberin Kurul'un geleceğe yönelik politika duruşunu değiştirmesine neden olabileceği önemle vurgulanmalıdır." - İstanbul