MB Politika Faizini Değiştirmedi; Glp Faizini 0.50 Puan Artırdı

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), beklendiği gibi politika faizi ve gecelik borç verme ve borçlanma faizlerini değiştirmedi; geç likidite penceresi faizini (GLP) 0.50 puan artırdı. Açıklama öncesi 3.59 liranın üzerinde olan dolar, açıklamanın ardından 3.56 lira düzeyine kadar geriledi.



Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, "Marjinal fonlama oranı yüzde 9.25, Merkez Bankası borçlanma faiz oranı yüzde 7.25 düzeyinde sabit tutulmuştur. Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 8'de sabit tutulmuştur. Geç Likidite Penceresi faiz oranları: Geç Likidite Penceresi uygulaması çerçevesinde, Bankalararası Para Piyasası'nda saat 16.00–17.00 arası gecelik vadede uygulanan Merkez Bankası borçlanma faiz oranı yüzde 0.0 düzeyinde sabit tutulurken borç verme faiz oranı yüzde 11.75'ten yüzde 12.25'e yükseltilmiştir" denildi. - İstanbul