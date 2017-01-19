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MB'nin Faizleri Artıracağı Görüşü Hakim
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MB'nin Faizleri Artıracağı Görüşü Hakim

TCMB'nin politika faizinde 50, marjinal fonlama oranında 75, GLP'de 100 baz puan artırım bekleniyor.

MB'nin Faizleri Artıracağı Görüşü Hakim

TCMB'nin politika faizinde 50, marjinal fonlama oranında 75, GLP'de 100 baz puan artırım bekleniyor

Kaynak: Dunya.com

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