Mb: Gıda İhracatındaki Toparlanmaya Bağlı Olarak Gıda Enflasyonu Yüksek Gerçekleşebilir

Merkez Bankası, gıda ihracatındaki toparlanma ve döviz kuru yansımalarına bağlı olarak gıda enflasyonunun öngörülenden daha yüksek gerçekleşebileceği uyarısında bulundu.



Merkez Bankası'nın, politika faizi ve kısa vadeli faizleri sabit tutup, geç likidite penceresi (GLP) faizini 0.50 puan artışla yüzde 12.25'e çıkardığı Para Politikası Kurulu'nun toplantı özetini açıkladı.



Özetlerde, gıda enflasyonu üzerindeki "risklerin yukarı yönlü" olduğuna dikkat çekilerek, şu uyarı yapıldı:



"Gıda ürünleri ihracatındaki toparlanma ve döviz kuru yansımalarına bağlı olarak gıda enflasyonunun öngörülenden daha yüksek gerçekleşmesi olasılık dahilindedir. Gıda enflasyonu varsayımları oluşturulurken, Gıda Komitesi'nin almakta olduğu tedbirlerin gıda fiyatları üzerindeki yukarı yönlü riskleri büyük ölçüde dengeleyeceği bir görünüm esas alınmıştır."



"Enflasyon görünümündeki bozulmayı sınırlamak amacıyla sıkılaştırma"



"Risk iştahında gözlenen artış"ın, maliyet kaynaklı baskıları bir miktar sınırlasa da enflasyonun bulunduğu yüksek düzeyin, fiyatlama davranışlarına ilişkin "risk oluşturduğu"na da işaret edilen özetlerde, "Bu çerçevede Kurul (PPK) Nisan ayındaki toplantısında, enflasyon görünümündeki bozulmayı sınırlamak amacıyla parasal sıkılaştırmanın güçlendirilmesine karar vermiş ve Geç Likidite Penceresi uygulaması çerçevesinde borç verme faiz oranını yüzde 11.75'ten yüzde 12.25'e yükseltmiştir" denildi ve eklendi:



"İhtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırma yapılabilecek"



"Enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar para politikasındaki sıkı duruş sürdürülecektir. MB, para politikasını oluştururken orta vadeli enflasyon görünümünü dikkate almakta ve dolayısıyla enflasyonda yıl içinde gözlenmesi beklenen baz etkileri kaynaklı dalgalanmalardan ziyade enflasyonun ana eğilimindeki gelişmelere odaklanıyor. Enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları ve enflasyonu etkileyen diğer unsurlardaki gelişmeler yakından izlenerek ihtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırma yapılabilecek." - İstanbul